Mª de los Ángeles asegura que Cristian le fue infiel a Ana antes de 'La isla de las tentaciones'

Las chicas se han enfrentado a su hoguera más dura en ‘La isla de las tentaciones’. Acostumbradas a ver imágenes de sus novios en la tablet, las participantes se han llevado una sorpresa cuando Sandra Barneda les ha comunicado que la información sobre lo que ocurría en la otra villa, la obtendrían de una manera diferente.

Lo que las chicas no esperaban, era encontrarse frente a frente con las solteras favoritas de sus novios. María de los Ángeles, la joven con la que Cristian ha caído en la tentación, ha aparecido por sorpresa y se ha dirigido directamente a Ana:

“Lo único que has hecho allí es decir lo caliente que estás. Pregúntale a Cristian los valores que debe tener una mujer, porque tú no eres la indicada. Vienes aquí muy subidita, así que relájate”, le ha respondido ella.

“¿Cristian ha estado rayado después de la hoguera que tuvimos juntos?”, ha querido saber Ana.“No”, ha asegurado María de los Ángeles. “Vale, pues él me dijo que eras puro calentón, que se veía conmigo fuera”, ha asegurado ella.

“Sí. Cristian ha dicho en la casa que te ha sido infiel hace un mes en Murcia”, ha desvelado María de los Ángeles provocando el enfado de Ana

“Me parece rastrero que diga eso. Yo realmente no lo sé. He visto tonterías que me han sentado mal, pero vive conmigo y nunca ha hecho nada fuera de lo normal”, aseguraba.

“¿Te ves en Murcia con el motopico?”, ha preguntado Ana. “No porque soy una mujer muy completa y no me hace falta el motopico”, le ha dejado claro la soltera.