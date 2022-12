Vanesa Martín, en 'El Hormiguero': "Mis mayores placeres son comer, dormir, aprender y el sexo"

Vanesa Martín fue la última invitada de la semana en El Hormiguero, donde presentó su nuevo disco, Placeres y pecados, su noveno álbum de estudio, que está disponible desde el 25 de noviembre.

Pablo Motos, en relación con el título del disco, le preguntó que cuáles eran los mayores placeres que tenía su invitada: "Comer, dormir, aprender y el sexo. Pecado es omitir alguno de ellos", respondió Martín.

Otra de las curiosidades que comentó la cantante fue un tema relacionado con las aplicaciones para ligar: "Me encanta ayudar a mis amigas a ligar por Tinder", afirmó.

"Les cojo el móvil, empiezo a mirar y le doy match a alguno de los chicos que les aparecen solo por dar por culo. Luego se enfadan conmigo porque algunos no les gustan", señaló entre risas.

También recordó que le han dado varios ataques de pánico en conciertos o en su vida diaria: "Me pasó una vez en el coche, iba conduciendo y pensé que me daba un infarto. Al final se me pasó, pero me somaticé y tuve que vender el vehículo porque me daba mal rollo".