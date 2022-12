Tu horóscopo diario: viernes 9 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 9 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te espera un día más favorable, o al menos tú lo percibirás como tal, especialmente favorable para asuntos relacionados con el trabajo, economía y otros temas mundanos o sociales, y las iniciativas o decisiones que tomes en relación con ellos. Se podrá solucionar, o desbloquear, algún problema que te inquietaba.

Tauro

Sácale al día su lado bueno y disfruta con lo que tienes a mano, aunque no sea lo que estabas esperando. La vida va más lenta de lo que van tus deseos y proyectos íntimos, pero si le das tiempo al tiempo acabarás llegando a la meta. Ahora debes ser feliz con lo que tienes y no agobiarte por el futuro, porque todo va a llegar.

Géminis

En muchos momentos te sentirás agobiado porque tus sueños e ilusiones van a chocar claramente con las limitaciones que te impone la realidad en que vives. Debes tomar conciencia de que no todo se puede conseguir de un día para otro, desesperarte no sirve para nada ni te va a solucionar nada, todo llegará a su tiempo.

Cáncer

Tú siempre vives más en los sueños que en la realidad, pero es ahí también donde está tu ventaja porque cuando las cosas se ponen difíciles tú, mejor que nadie, sabes refugiarte en un mundo interior rico y protector, lleno de esperanzas maravillosas que estás seguro de que algún día se harán realidad. Ahí está tu fuerza.

Leo

Él tuyo será uno de los signos más afortunados en el día de hoy tanto en los asuntos laborales y mundanos como en los de carácter más íntimo, la suerte está siempre contigo, pero hoy la vas a percibir un poco más en las situaciones cotidianas. Por la mañana todo saldrá como deseas y luego tendrás una tarde muy feliz.

Virgo

No te aflijas porque el amor pueda causarte alguna situación especialmente triste o dolorosa, tú ves fatalidad donde a lo mejor hay suerte y el destino te ha quitado a una persona que no te convenía. Ese es, precisamente, el mensaje que los astros quieren darte en el día de hoy, lo que deseamos no siempre es lo que nos conviene.

Libra

No dejes que el pesimismo y las emociones negativas se adueñen de ti, porque hoy tendrás mucho peligro de que eso suceda, incluso aunque no exista un motivo sólido para ello. Hoy tendrás tendencia a ver los problemas gigantescos o puedes sentirte paralizado por la tristeza aunque debiera ser al contrario. Es algo pasajero.

Escorpio

Hoy tendrás un día singularmente belicoso, aunque afortunadamente tenderás a canalizar bien tu energía. Ideal para todo lo relacionado con el trabajo y los asuntos materiales, donde desplegarás una gran actividad y tomarás decisiones acertadas. Es un día positivo para ti aunque debes tener algo más de serenidad y paciencia.

Sagitario

No seas demasiado exigente o radical con tu pareja porque podrías terminar perdiéndola. Aunque tengas razón en tus quejas no debes llevar las cosas demasiado lejos o todo estallará por los aires. Debes sujetar tu temperamento, especialmente en el día de hoy, o este te acabará jugando una mala pasada. Todo se solucionará.

Capricornio

Hoy puedes solucionar problemas o preocupaciones que tenía pendientes en relación con el trabajo, la economía, papeleos y otros asuntos mundanos. El día te va a cundir mucho y más aún si te pones las pilas y despliegas una intensa actividad. Tras largo tiempo agobiándote ahora varias cosas a la vez se resuelven de repente.

Acuario

Te espera un día optimista, fecundo y en el que todo va a fluir bien, al menos desde un punto de vista general. Pero mucho de esto también va a ser porque hoy mostrarás el lado más positivo de tu personalidad y por ello tanto en el ámbito laboral como en el amor y la vida familiar hoy tendrás un día rico en experiencias felices.

Piscis

La providencia o el destino te podrían a hacer un verdadero milagro a lo largo del día de hoy, o al menos tú vas a estar seguro de que eso es lo que en realidad ha sucedido. Un grave problema que te estaba agobiando se va a solucionar de un modo tan fácil o tan especial que tú lo tendrás como milagroso y te dará mucha fuerza.