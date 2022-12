Los peligros de exponer a los gatos a repetir vídeos virales: "Hay que mantener su entorno seguro y no provocarles incomodidad"

Es indudable que los gatos son auténticas estrellas en internet. Sus fotos y vídeos siempre logran enternecernos, sacarnos una sonrisa y alguna que otra carcajada. Sin embargo, no debemos olvidarnos que esto solo está bien si no estamos forzando al gato a hacer algo que le pueda suponer un problema de salud o de estrés.

Son miles los vídeos de gatos dando saltos fallidos, jugando entre ellos, bebiendo agua de los grifos o cayéndose en las bañeras... Pero también hay un montón de mininos que se ven ante situaciones provocadas, artificiales, como aquellos vídeos que se viralizaron de gatos siendo asustados por pepinos.

Lo que desde fuera nos puede parecer algo divertido o gracioso, en ocasiones no es positivo para el animal, como el último ejemplo de los vídeos en los que las familias asustaban a sus gatos colocando un pepino en lugares cercanos a sus comederos.

Otro ejemplo de este tipo de situaciones fueron aquellos vídeos que se popularizaron en los que los dueños lanzaban una loncha de queso a estos animales, para ver su "cómica" reacción.

Confianza y seguridad

"Los gatos son animales con una capacidad de reacción muy rápida. El hecho de que estimulemos esto con algo que para nosotros es un juego y ellos pueden considerar una amenaza, puede tener connotaciones negativas", explica Fátima Blanco, veterinaria especializada en Medicina Felina.

La experta en gatos explica que asustarles o sobresaltarles "puede ocasionar que el gato interprete que ya no está en una zona segura e incrementar sus niveles de estrés por estar siempre alerta". "Esto, a su vez, puede ocasionar que se produzcan comportamientos indeseables (micciones o deposiciones fuera del arenero, incremento de la agresividad...) e incluso que la salud del gato quede comprometida", añade.

Por supuesto, que algo nos haga gracia o no es algo totalmente subjetivo, no obstante, deberíamos plantearnos que, aunque algunas situaciones puedan parecernos graciosas (como hacer saltar al gato con un objeto o que bufe o se encrespe por un ruido inesperado) no deberíamos provocarlas para grabarlas y colgarlas en internet con el fin de conseguir muchos seguidores y likes.

"Se ven vídeos constantemente en internet provocando al gato para que tenga una reacción", lamenta Blanco. "Podría tener una primera, que es asustarse y, como motivo de ello, redirigir una agresión hacia el animal o persona más cercano. Esta agresividad redirigida puede mantenerse en el tiempo y crearse un ambiente hostil y situaciones peligrosas".

Blanco también menciona que, "en otras ocasiones, aunque no tenga una primera reacción desorbitada, sí puede crearle un malestar y cambiar hábitos". "Puede no querer entrar en la sala donde se produje el hecho o empezar a no usar su arenero, presentar problemas de salud debidas al estrés...", añade.

"Hay que respetar la forma de ser del felino, manteniendo su entorno seguro y no provocándole incomodidad conscientemente", concluye Blanco.