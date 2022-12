Jet Black, batería del grupo británico The Stranglers, ha muerto a la edad de 84 años tras una larga enfermedad, según ha comunicado su representante este jueves.

Su nombre real era Brian John Duffy y formó parte de la banda de rock (clasificada en las corrientes de new wave o pst punk) responsable de éxitos como No more heroes, Peaches, y tal vez la que sea su canción más conocida, Golden Brown.

Black vivía retirado en Gales del Norte, donde se refugió con sus amigos y familia conforme su enfermedad iba avanzando, informa el diario británico Daily Mail.

De acuerdo con el comunicado, el baterista murió el pasado martes. Fue miembro fundador de la banda, que se formó en 1974 en Surrey. Durante su historia, The Stranglers logró colocar 23 sencillos y 19 álbumes en las listas de los más vendidos.

Vendedor de helados

Black nació en 1938 en Ilford, en la región británica de Essex. Antes de unirse a la banda a mediados de los años 70 fue un exitoso vendedor de helados. Su tienda, The Jackpot, sirvió de sitio para los primeros ensayos de la banda.

Al unirse a la formación original de The Stranglers (junto con el bajista y vocalista Jean-Jacques Burnel, el guitarrista Hugh Cornwell Hans Wärmling a los teclados), se convirtió en músico de tiempo completo.

En los primeros años del siglo XXI, Black comenzó a ausentarse por temporadas de la banda por problemas cardíacos. Finalmente, en 2015 la banda anunció su retirada oficial del grupo. La banda ha seguido en activo hasta la actualidad con diferentes formaciones.