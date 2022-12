'Dulceida, al desnudo': ¿relevante o superfluo?

Dulceida ya tiene su propio personality show, Dulceida al desnudo. Como Alaska y Mario, como Tamara Falcó, como Georgina. Un género televisivo que consiste en grabar el día a día de un personaje popular, normalmente para encumbrar su existencia. Mejor si despierta en la audiencia ese ese sentimiento aspiracional que produce asistir a vidas aparentemente pletóricas, que giran alrededor de fiestas, viajes, proyectos y lujo.

Aunque, en realidad, 24 horas con una celebrity pueden ser muy aburridas, así que hay que dotar a las jornadas de rodaje de un guion, con sus giros y conflictos, que provoquen una motivación hacia un poderoso o empoderado objetivo narrativo. Como en una buena serie, la historia debe acabar con la emoción del espectador en alto. Y eso, a veces, hay que prefabricarlo... "La televisión es mentira", que escribiría para luego borrar Patricia Conde en su Instagram.

No es el caso del documental de Dulceida que transmite verdad. Incluso delata el salto generacional de aquellos que no entienden ni quieren entender que las redes sociales han creado un nuevo tipo de fama. Muchos todavía infravaloran a los populares surgidos de las redes sociales cuando no se sostienen en un trabajo tradicional. Simplemente son "Influencers", entonado con deje despectivo. Pero hasta para brillar de influencer hay que atesorar cualidades. Y Dulcedida las demuestra, dentro y fuera del documental. Su boom viral es consecuencia de una capacidad especial para encuadrar lo mejor de una vida para que el resto sueñen, envidien o se identifiquen. Así, ha ido sumando una comunidad de fieles que siguen sus pasos, atienden a sus consejos y compran sus recomendaciones publicitarias. Quieren ser como ella, y lo manifiestan a golpe de miles de 'likes'.

En este tiempo, los 'megustas' detrás de la pantalla representan el efecto mareante de la fama de siempre: hay mucha gente que te dice todo el rato lo bueno que eres hasta desvirtuar tu percepción del mundo. Con las redes sociales, esta situación empuja a una complicación todavía mayor: la sobreexposición pública y la necesidad de encontrar la validación entre los seguidores. Por ejemplo, el documental graba la forma en la que Dulceida va a explicar a sus followers que lo ha dejado con su novia. Necesita una especie de comunicado oficial para dar la noticia. Muchos de sus fans adolescentes se identifican con su sufrimiento. De hecho, su éxito va unido a la generosidad para compartir y visibilizar aquello en lo que cree. Sin embargo, a la vez, otra parte de la audiencia del personality de Prime Video queda desconcertada al ver tal discurso.

Desde fuera del reality de las redes, se siente que se trata con una exagerada trascendencia dramática a una nimiedad que, en mayor o menor medida, sucede a todo el mundo, como es romper con tu pareja. Este choque social debe ser la moraleja que deja entrever Dulceida al desnudo. ¿Qué es relevante o qué es superfluo? Las jerarquías cambian por completo dependiendo los privilegios o crudezas que te hayan construido como persona en el recorrido vital.