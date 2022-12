La primera crisis de Sunak se llama Mone: la baronesa 'tory' y empresaria de lencería que pudo embolsarse millones en la pandemia

Comparado con la acelerada y catastrófica gestión de su antecesora Liz Truss, el mandato de Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido parece tranquilo. Pero sólo lo parece. El país ha entrado en recesión y tras admitirlo, el Gobierno ha subido los impuestos y el salario mínimo. De fondo, la alta inflación, como en todas partes, pero que en Gran Bretaña se situará este año en el 9,1%.

Mientras lucha con la economía, el área donde se supone que es experto, a Sunak le van apareciendo otras chinas en el zapato. Fue, por ejemplo, lo que salió a la luz en noviembre: un supuesto plan de Downing Street para 'acercarse' a la UE. Ahora, el problema tiene nombre propio. Se llama Michelle Mone, es baronesa y diputada conservadora.

El caso, el primer escándalo con el que tiene que lidiar Sunak, tiene que ver con la pandemia, o sea, con la gestión de Boris Johson y su equipo (en el que, no olvidemos estaba el ahora primer ministro). Una empresa vinculada a la baronesa Mone consiguió contratos por valor de más de 200 millones de libras (unos 33 millones de euros) en equipos de protección individual (EPI).

La empresa se llama PPE Medro y obtuvo contratos para fabricar batas y mascarillas quirúrgicas durante la pandemia de Covid. El problema es que los contratos los obtuvo después de que Mone "señalara" la empresa a los ministros a través de un sistema denominado "carril VIP" (mover contactos y altas influencias).

La china en el zapato de Sunak tiene 51 años, es escocesa, fue modelo y empresaria de lencería. En 2015, en la ciudad de Westminster, fue creada una baronía que le fue concedida. De ese modo Michelle Mone pasó a ser Lady Mone de Mayfair.

29 millones de libras ganados en secreto

El asunto lo destapaba en noviembre The Guardian. El periódico reveló que, según registros bancarios, Mone y sus hijos recibieron en secreto 29 millones de libras (más de 33 millones de euros) procedentes de los beneficios de esa empresa. Además, una segunda empresa sobre la que presionó a los ministros en un intento de conseguir contratos gubernamentales de Covid era una entidad secreta de la oficina familiar de su marido.

El partido laborista denunció los hechos. Su viceportavoz, Angela Rayner, afirmó que no se había actuado con la diligencia debida y que los beneficios habían sido posibles gracias a las conexiones personales de la empresa con los ministros. El pasado martes, los laboristas ganaron una votación que debe obligar al Gobierno a publicar documentos relativos a esas contrataciones.

Mone se ha tomado una excedencia "para limpiar su nombre de las acusaciones que injustamente se han vertido contra ella"

La baronesa lo niega todo. Asegura que no tiene "papel o función" en PPE Medro y sus abogados aseguran que Mone "no está relacionada con la empresa de ninguna manera". Y sin embargo, la diputada ha anunciado -a través de un portavoz- que se toma una excedencia "para limpiar su nombre de las acusaciones que injustamente se han vertido contra ella". Aquí su último tuit, del 24 de noviembre ("No creas todo lo que lees ni todo lo que piensas").

La estrella laborista de Starmer

Sunak está en shock... o eso dice. En la sesión de control al Primer Ministro, el líder laborista Keir Starmer le preguntó directamente: "¿Cómo acabó su colega, la baronesa Mone, con casi 30 millones de libras del dinero de los contribuyentes en su cuenta bancaria?". La respuesta: "Como todo el mundo, me quedé absolutamente sorprendido al leer las acusaciones".

"Es absolutamente cierto que ya no asiste a la Cámara de los Lores y, por tanto, ya no tiene el whip conservador. Lo único que sabemos de Su Señoría es que es abogada: debería saber que hay un proceso en marcha. Es correcto que ese proceso concluya. Espero que se resuelva pronto", explicó Sunak.

"¿Y dice que está sorprendido? Usted era el canciller [ministro de Hacienda]. Firmó cheques. ¿Cuánto dinero va a recuperar?"

Al decir whip se refiere al nombre (látigo) que reciben los parlamentarios designados por cada partido para organizar a los suyos. Su labor es la de asegurar que vota el máximo número de diputados y de que votan como el partido desea. La baronesa Mone era whip de los tories.

La réplica de Starmer puso el acento en el hecho de que Sunak era el ministro de Hacienda del gabinete de Johnson durante la pandemia: "Todo el mundo puede ver lo que está pasando aquí. Un político conservador se ha hecho con cientos de millones del dinero de los contribuyentes y luego ha proporcionado un PPE de mala calidad. ¿Y dice que está sorprendido? Usted era el canciller. Firmó cheques. ¿Cuánto va a recuperar?".

Cuenta The Guardian que tras la mencionada sesión parlamentaria, el 10 de Downing Street confirmó que ni Sunak ni la oficina de los tories habían tomado ninguna medida contra Mone. Retirarse de los Lores "fue voluntaria suya", dijo el secretario de prensa de Sunak, que no aclaró si la baronesa recuperaría su lugar como whip si regresaba.

La baronesa se incorporó a la Cámara de los Lores en 2015. Según la BBC, no ha participado en una votación desde abril de este año y no ha intervenido en un debate desde marzo de 2020.