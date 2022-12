Vicente Vallés habla de la rivalidad con su mujer, Ángeles Blanco, y cómo viven sus coincidencias en televisión: "Eso no ayuda"

Este miércoles, Joaquín Sánchez hizo sus pinitos como presentador. En esa hazaña no estuvo solo, sino que contó con la ayuda de Vicente Vallés. Pese a su larga trayectoria, el madrileño tiene algunos aspectos que pulir, y así lo compartió con el futbolista en la última entrega de Joaquín, el novato.

El director de Antena 3 Noticias 2 recordó uno de sus peores momentos en televisión, un ataque de tos. Ocurrió en el peor momento posible: su compañera estaba de vacaciones, por lo que se vio desprovisto de alternativas y tuvo que apañarselas para seguir a duras penas.

"Es terrible, estas cosas pasan y tienes que estar preparado para que te ocurran", concluyó el también marido de Ángeles Blanco, su competencia directa en Mediaset.

Precisamente de esa 'rivalidad' habló Vallés. "Ella trabaja en Telecinco y está esa rivalidad. Si lo llevamos al fútbol, mi mujer es del Madrid (y él del Atlético de Madrid), y esta parte no ayuda, tengo que decirlo. Hablamos lo menos posible del asunto futbolístico en casa", dijo entre risas.

Una rivalidad que, a veces, se traslada a los datos de audiencia: "A veces, coincidiendo, ella me ha ganado a mí y hay otras que le he ganado yo. Tenemos un niño pequeño y él suele ser bastante diplomático y dice que nos ve a los dos, pero en realidad no nos ve a ninguno porque no le interesan las noticias todavía", contó.

"En el ámbito profesional no coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y coincidimos. Nos gastamos bromas sobre qué noticia vamos a contar y nos reímos. Pero en realidad las noticias las escondemos siempre, eso es una barrera infranqueable", explicó Vallés.