Alba Carrillo sufre una crisis de ansiedad: "Está desbordada"

La polémica que ha envuelto estas jornadas el día a día de Alba Carrillo en televisión ha pasado factura a la colaboradora. Desde que saliera a la luz su tonteo con Jorge Pérez, y las consecuencias del mismo, la modelo se ha situado en el punto de mira.

A pesar de que ha dado mil y una explicaciones, y que parecía que por su parte todo estaba claro -y tranquilo, no como con su compañero, que llevaba días ausentándose de su puesto de trabajo-, ahora Alba también ha tenido que frenar.

El pasado martes no acudía a su puesto en Fiesta, donde revelaban que se encontraba en urgencias. "Ha decidido no hablar más del tema", anunciaba Emma García. "Se ha tenido que poner al teléfono Lucía Pariente, su madre, para corroborar que no se encontraba bien", detallaba entonces. Según ha explicado el programa, la colaboradora "no tendría fuerzas para ir a trabajar". Alba había sufrido una crisis de ansiedad.

Este miércoles, en Sálvame, dieron más detalles sobre su percance de salud. Fue su amiga Marta López la que habló de la modelo. "Está desbordada. Estos días la he visto con muchos altibajos", contaba la colaboradora.

Según detalló, a Carillo le duele mucho este tema porque Jorge Pérez era su amigo. "A pesar de lo que ha pasado, quería mucho a Jorge y se siente muy decepcionada. No se ha portado bien desde el principio", concluía López.