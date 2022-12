Vicente Vallés desvela lo que más le cuesta como presentador y su peor momento en televisión: "Me quedé sin voz"

Antena 3 emitió este miércoles 7 de diciembre una nueva entrega de Joaquín, el novato. En ella, el deportista hizo sus pinitos como presentador. En esa hazaña no estuvo solo, sino que contó con la ayuda de Vicente Vallés. Pese a su larga trayectoria, el madrileño tiene algunos aspectos que pulir, y así lo compartió con el futbolista.

A la hora de presentar los informativos, dijo que le costaba mucho encontrar la expresión facial adecuada para contar una noticia divertida, algo lógico en un contexto en el que la mayor parte de las noticias requieren un tono solemne.

"Es un problema que todavía no he podido resolver", confesó el periodista. Además, tuvo tiempo de recordar uno de sus peores momentos en televisión, y este no tuvo nada que ver con una noticia divertida, sino con algo tan cotidiano como un ataque de tos.

De hecho, aseguró que un ataque de tos en directo era de lo más complicado que le podría pasar a un comunicador, pues es algo que puede llegar a imposibilitar la continuidad del formato. En concreto, compartió una anécdota en la que, mientras moderaba una tertulia, se quedó sin voz.

"Di paso a los demás y me bebí un litro de agua", añadió Vallés. También hizo énfasis en otros dos momentos en los que sufrió sendos ataques de tos mientras presentaba el informativo de Antena 3.

Además, ocurrió en el peor momento posible: su compañera estaba de vacaciones, por lo que se vio desprovisto de alternativas y tuvo que apañarselas para seguir a duras penas.

"Es terrible, estas cosas pasan y tienes que estar preparado para que te ocurran", concluyó el también marido de Ángeles Blanco, su competencia directa en Mediaset.