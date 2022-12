Dani es expulsado de 'Pesadilla en el paraíso', que salva a su exnovia Bea

Telecinco emitió este miércoles 7 de diciembre una nueva gala de Pesadilla en el paraíso que se convirtió en la última para Dani G. como concursante, pues el público optó por salvar a su exnovia, Bea.

Esta entró en el reality dispuesta a fastidiar el concurso de su exnovio, Dani G. Dentro de la granja se reconciliaron e incluso tuvieron varias noches de pasión bajo el edredón.

Después, volvieron a romper definitivamente en una espiral de idas y venidas que causaron estragos, en más de una ocasión, en la convivencia en la granja. Ahora, Bea y Dani se han separado definitivamente con la expulsión de Dani G.

Cuando Lara Álvarez comunicó que el 56% de los votos de la expulsión habían sido para Dani, la expareja igualmente se dio un cariñoso abrazo ante el resultado. "Quiero dar las gracias a todos el mundo por haberme traído hasta aquí. Ha sido una experiencia increíble. Disfrutadlo mucho porque esta final va a ser de locos", reaccionó Dani en primer lugar dando las gracias al programa.

Por su parte, Bea aseguró no alegrarse de haber cumplido su objetivo de 'reventarle' el concurso. "Me voy a quedar con un sabor agridulce. Estoy agradecida de la gente que siempre me apoya. Voy a vivir al máximo esta semana por mí y por él, porque sé que es su primer reality y le hacía mucha ilusión. Me siento fatal por la parte que me toca", expresó.

Como era de esperar, su última semana juntos ha sido de lo más convulsa, al igual que el resto de su relación. Según se pudo ver, Bea aún no perdona a Dani G determinadas imágenes con Steisy y aseguró que, a pesar de que Dani dice no ser celoso, hubiera saltado si la hubiese visto a ella protagonizar esas escenas con algún chico.

Sin embargo, lo que más enfadó a Bea fue una broma que hizo Dani G a Israel cuando le dijo que él y Bea cobraban 10 euros a los fans que les pedían una foto. "Una vez fuimos a Gran Vía a dar vueltas a propósito. Volvimos con 200 euros", bromeó, enfadando a su expareja por la opinión que podría causar fuera la broma.