Julián López desvela en 'El Hormiguero' el motivo por el que siempre usa pijama

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Kira Miró y Julián López, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Todos lo hacen, que se estrena en cines el próximo 28 de diciembre.

"Mi personaje es como un ‘venido arriba’ de toda la vida, es un guardia de seguridad de un supermercado, pero se cree que es policía, investigador…", comentó el actor.

.@KiraMiro y @JulianLopez nos cuentan la trama de “Todos lo hacen”, la nueva película que protagonizan #KiraJuliánEH pic.twitter.com/LIeYjlZeGi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2022

El invitado también destacó el botellazo que le dio Carlos Santos durante el rodaje, que tenía que ser con una botella de mentira, pero le reventó una de verdad en la cabeza.

"Las botellas que usamos apenas hacen daño, son como de caramelo, a mi personaje le hacen callar con un botellazo y yo veía desde el principio el vidrio un poco grueso...", recordó López.

"Me dieron el botellazo, sentí un dolor impresionante y me caí al suelo, así que el grito fue de verdad", añadió el cómico sobre la escena con su compañero.

Julián López, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

No obstante, Pablo Motos quiso destacar una curiosidad personal de su invitado: "Me han dicho que eres muy fan de los pijamas". El intérprete le contestó afirmativamente.

"Desde niño he sentido especial predilección por los pijamas, tengo muchos, incluso para estaciones que no existen. Tengo un montón y me los llevo a todos los sitios para dormir", aseguró.

Pero López le desveló al presentador, a Kira Miró y a los espectadores el motivo de su obsesión con dicha prenda: "Un verano estaba toda la familia durmiendo la siesta, pero como los niños somos muy inquietos, me levanté, abrí la puerta de una habitación y vi a mi tío durmiendo desnudo. Desde entonces, siempre uso pijama", rememoró entre risas.

Por último, el conductor del programa comentó: "Julián, me han dicho que en tu familia os comunicáis con silbidos". A lo que el actor le contestó: "Sí, desde hace muchos años, creo que fui yo quien lo introduje".