Kira Miró, en 'El Hormiguero': "En una escena de 'Todos lo hacen' me abrasé la boca con pasta de dientes"

Kira Miró y Julián López fueron los invitados de este miércoles en El Hormiguero. Los actores presentaron su nueva película, Todos lo hacen, que se estrena en cines el próximo 28 de diciembre.

El filme traslada a los espectadores a un hotel a donde han sido invitadas cuatro parejas que se casaron allí, a su llegada descubren que el dueño las ha reunido para chantajearlas. Todo empieza a complicarse cuando al día siguiente aparece un muerto en el hotel.

La actriz le contó a Pablo Motos que tuvo varias incidencias durante el rodaje de la película: "En una de las escenas me tenía que lavar los dientes. El equipo me preparó una pasta con flúor que me quemó la boca".

"Repetimos varias veces y estuve durante una hora con el cepillo hasta que noté que me quemaba la boca. Con eso aprendí que el flúor solo puede estar en la boca uno o dos minutos, si no, te abrasa. Se me caía la lengua a cachos", recordó la canaria.

Además, la actriz celebró su décima visita al programa de Antena 3 (sin contar las colaboraciones la temporada pasada en la sección de retos), por lo que entró en el Club Platino de El Hormiguero.