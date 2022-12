María Patiño explota contra Canales Rivera por no defender a su mujer frente a Alba Carrillo: "Tu silencio deja mucho que desear"

Sálvame ha hablado de nuevo con José Antonio Canales Rivera para abordar su supuesta infidelidad con Alba Carrillo. El torero la ha vuelto a desmentir, pero María Patiño no se ha mostrado satisfecha con sus palabras, por lo que finalmente ha acabado explotando contra el diestro.

"Si yo escucho como escuché de boca de Alba, que la de Toledo sabe lo que tiene en casa, y que yo no te haya visto a ti sacar las uñas de Isabel y hayas permitido que se chotee de ella, me ha llamado tanto la atención y creo que es porque no quieres guerra con ella porque tienes mucho que perder", le ha señalado la colaboradora, realmente indignada por no proteger a su pareja.

"En el momento que deja a tu mujer de consentidora, tu silencio y tu manera, con esa templanza, deja mucho que desear", le ha echado en cara Patiño. "Yo te he visto a ti en otros haraos' donde te has puesto en tu sitio", le ha recriminado la tertuliana.

"Lo que yo siento es que esta guerra no es mía", se excusaba Canales. "A lo mejor es una guerra que no te compensa y por eso estás tan tibio, tío", le repetía Patiño. "Un poco de amor propio. Que la que tienes en casa no es una consentidora, en todo caso es una mujer engañada por mí", declaraba la colaboradora.

Pese a sus palabras, el torero insistía en el respeto entre los compañeros y desmentía las palabras de la tertuliana. Posteriormente, Sálvame emitía un vídeo desacreditando la profesionalidad de Canales Rivera. Pese a las disculpas del programa por parte de Adela González, el diestro no las ha aceptado y ha abandonado la conexión.