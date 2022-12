Manolo el del Bombo rompe a llorar en 'Sálvame' tras la derrota de España en el Mundial: "La federación se ha portado mal"

Tras la derrota de España en el Mundial de Qatar, Sálvame ha llevado a su plató a Manolo el del Bombo. Y, desde que ha entrado, el mayor aficionado de la selección española ha derramado lágrimas por la eliminación del equipo patrio.

El forofo ha tocado su famoso bombo en varias ocasiones, realmente emocionado. Acompañado del periodista deportivo Ricardo Reyes, la tertulia de Telecinco ha debatido sobre las responsabilidades del fracaso de La Roja. "Ha dejado todo por seguir a la selección", explicaba María Patiño.

No obstante, no ha podido ir a Qatar, puesto que no tenía reserva de hotel antes de volar hacia el país. "Realmente muy triste", el mayor animador ha confesado que se ha "gastado todo el dinero" en la selección, puesto que ha hecho distintas reformas en su bar dedicadas a ella y ha homenajeado de distintas formas al equipo nacional durante muchos años.

Los colaboradores de Sálvame le han animado. "Ha sido un fracaso para todo el mundo, y hemos fracasado", ha dicho. "Yo estoy segura de que en los penaltis habrías metido con el bombo algún gol", le ha alegrado Belén Esteban.

Y es que Manolo el del Bombo ha ido a diez mundiales. Cuando le han preguntado sobre cómo vivió el partido, el forofo se ha vuelto a emocionar: "Lo llevé muy mal".

"Se ha portado muy mal la federación, y ha sido un fracaso total", ha confesado entre lágrimas. El mayor animador de la selección española se ha despedido de nuevo tocando su tambor. "Eres un grande", le decía su paisano Rafa Mora.