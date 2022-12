Los casos de estreptococo A preocupan a Europa: "La población ha perdido la inmunidad a los virus y bacterias habituales"

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION'S PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY

Una nueva alerta sanitaria ha disparado la inquietud entre la población europea, se llama estreptococo del grupo A, también conocido como Streptococcus pyogenes. La alarma saltó el pasado 2 de diciembre en Reino Unido ante el aumento inusual de las infecciones y de los casos graves provocados por esta bacteria detectado recientemente por las autoridades y achacado por los expertos a la falta de circulación de estos microorganismos en los últimos años con la pandemia de covid-19. Pronto, traspasó las fronteras británicas para extenderse a otros países y, desde entonces, el goteo internacional de casos ha sido constante.

Hasta la fecha, varios países europeos, además de Reino Unido, han detectado un incremento de los casos por esa enfermedad entre menores de diez años en los últimos meses, incluidas varias muertes. Es el caso de España, Francia e Irlanda, aunque es en tierra británicas donde se han confirmado más decesos a causa de esta bacteria, un total de 19. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que el riesgo de que la población europea desarrolle una enfermedad invasiva por estreptococo A es "bajo", si bien los Gobiernos deberán estar alerta ante un hipotético aumento de los casos en niños

No se trata, no obstante, de un patógeno nuevo, sino de una bacteria bien conocida. "Es algo muy muy común. Cualquiera la ha tenido muchas veces. Se contagia por inhalación y es la responsable de la típica amigdalitis con placas de pus y fiebre alta. Eso le ocurre prácticamente a todos los niños una vez al año y no es causa de alarma. También provoca la escarlatina. Sin embargo, puede ocasionar cuadros más graves. Cuando infecta una herida, puede pasar a la sangre y provocar infecciones llamadas sistémicas o invasivas, que son muy peligrosas", explica el catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Jiménez Cid.

Son precisamente estos cuadros graves los que están provocando los ingresos hospitalarios -superiores a los de años anteriores- y las muertes. Ahora bien, la parte positiva es que el estreptococo A no ha desarrollado resistencia a los antibióticos y puede tratarse con ellos. "Esto es muy importante porque, si no se curan bien, uno de los problemas que tiene esta bacteria es que, de persistir en nuestro sistema inmunitario, reacciona de tal manera que puede dar una serie de cuadros autoinmunes a largo plazo", ahonda el también miembro del grupo de comunicación de la Sociedad Española de Microbiología.

¿Cuál es la coyuntura en España?

Por el momento, la situación en España no está clara. Al no tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, no hay información disponible al respecto y, por eso, las autoridades sanitarias de algunas comunidades autónomas han llamado a los médicos a declarar los casos hospitalizados, detalla la pediatra y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) Cristina Calvo. "Así, dispondremos de datos en tiempo real. Tenemos la sensación de que tanto las infecciones leves como las graves han aumentado, pero es difícil saberlo con precisión", subraya.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha confirmado el deceso de al menos dos menores por el estreptococo A y el ingreso de una quincena, mientras que otros cinco han sido hospitalizados en Andalucía. En este escenario, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) señala que se están analizando las muertes e infecciones por estreptococo A que se han podido producir "en las últimas semanas o meses". "Se conoce el fallecimiento de algunos niños y un número por determinar de casos graves que podrían hacer pensar que estamos sufriendo también un aumento. En alunas ocasiones podría ser una sobreinfección de una infección respiratoria viral, como VRS o gripe", indica en un comunicado.

Para encarar esta situación, la SEIP ha emitido una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran mantener una "elevada alerta y sospecha ante la posibilidad de casos graves" por estreptococo A, aislar en su domicilio a los niños con una infección confirmada para evitar la diseminación de la bacteria y fomentar la vacunación de la gripe a todos los menores de entre 6 meses y 5 años, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En cuanto a la posibilidad de que esta alza de infecciones, en general, y de casos graves, en particular, responda a un episodio puntual, Calvo duda: "No lo sabemos con claridad. Con la pandemia han cambiado las epidemias y se están produciendo en momentos no habituales o de manera más intensa". Entonces, ¿hay motivo para la alarma? "La alerta está realizada para que los médicos estemos preparados y descartemos la enfermedad cuando proceda. No para la población. Los casos graves son muy infrecuentes y se producen siempre en una muy pequeña proporción. Lo importante es detectarlo pronto y tratarlo. Es una bacteria muy sensible y con un tratamiento conocido y eficaz", dice.

¿Qué ha ocurrido en el resto del mundo?

En Reino Unido, las infecciones por Streptococcus pyogenes ya han provocado la muerte de nueve menores esta temporada por enfermedades como neumonías, sepsis y shock séptico fulminante y fascitis necrotizante. En particular, el número de casos en la semana 46 pasó "de 186 en años precedentes a 851 en 2022", con "un predominio de las habituales infecciones de la vía aérea superior, como amigdalitis o escarlatina", según explica la SEIP. De estos infectados, al menos 19 niños han muerto.

En esta línea, las autoridades británicas han observado un incremento de las infecciones invasivas por el estreptococo del grupo A en menores de 10 años, que ha supuesto una incidencia de 2,3 casos por 100.000 niños de 1 a 4 años, frente a la media de 0,5 en la época prepandemia (2017 a 2019), según la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA). También han aumentado los casos de escarlatina, que ascienden a 7.750 esta temporada frente a los 2.538 del mismo periodo de 2017.

"La población ha perdido la inmunidad a los virus y bacterias habituales y ahora tenemos una bolsa grande de personas susceptibles. Es la hipótesis más probable"

También Francia ha detectado una subida de las infecciones invasivas por estreptococo del grupo A, que dejan al menos dos niños y un adulto fallecidos en el país. Así lo ha indicado la Sociedad Francesa de Medicina de Urgencia (SFMU) gala, que habla de "una cantidad más importante de lo habitual" y no apunta a la aparición de una cepa más virulenta, sino a un alza "poco habitual" de las ya circulantes. Todo ello se está traduciendo en un "recrudecimiento de los cuadros graves y de los decesos", por lo que esta organización ha llamado a los profesionales sanitarios aumentar la vigilancia.

¿Por qué se ha producido este aumento?

En cuanto a las posibles causas de este incremento de casos, Jiménez Cid contempla dos. "Una puede ser el estado inmunitario de la población. Después de un tiempo encerrados en casa y con mascarillas, todo lo que no ha circulado antes empieza a diseminarse ahora y lo hace de una manera más eficiente debido a la menor inmunidad de los chavales. En este sentido está un poco condicionado por la pandemia", detalla, en la misma línea en la que se pronuncia la OMS.

"Otra opción es que haya cepas del Streptococcus pyogenes que se contagien más fácilmente o que se aprovechen de la situación, es posible que estén circulando algunas más virulentas"

"Otra opción es que haya cepas del Streptococcus pyogenes que se contagien más fácilmente o que se aprovechen de la situación, es posible que estén circulando algunas más virulentas. No obstante, aunque haya un aumento respecto a lo que es normal, tampoco son cifras especialmente alarmantes", agrega.

Con ambas posibilidades coincide Calvo: "La población ha perdido la inmunidad a los virus y bacterias habituales por su falta de circulación tras dos años de pandemia, y ahora tenemos una bolsa grande de personas susceptibles. Es la hipótesis más probable. Podría ser que hubiera una cepa más agresiva, pero los datos preliminares de Reino Unido no lo indican así. En ocasiones, también podrían ser sobreinfecciones de una viriasis como la gripe. Por eso, es importante mantener a los niños bien vacunados y a los adultos también", incide.