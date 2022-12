Ivana Icardi rompe su silencio y habla sobre su relación con su hermano, Mauro Icardi: "Si me pide ayuda, aquí estaré"

Tras la separación de Mauro Icardi con su pareja, la agente de futbol, Wanda Nara, la hermana del deportista se ha visto obligada a hablar sobre su relación con él.

Ivana Icardi siempre ha estado dispuesta a responder a todas las dudas que sus seguidores de Instagram puedan tener. Y, si había una pregunta que no paraba de repetirse, esa era la relacionada con su situación actual con su hermano. La influencer había intentado mantenerse al margen, pero ya no podía seguir ocultando la realidad.

De este modo, la argentina ha confesado que "no tienen relación". De esta manera tan clara y directa pone fin a la oleada de comentarios al respecto que ha estado recibiendo en estos últimos días. Sin embargo, tampoco cierra la puerta a su hermano para siempre, así ha asegurado que "si la necesitase, ella estaría ahí".

Este mensaje también es una respuesta indirecta a todas las críticas que la joven ha recibido ante la actitud indiferente que ha mostrado tras la ruptura de Mauro Icardi con la madre de sus dos hijos.

Ivana Icardi responde a un seguidor sobre su relación con su hermano ivannaicardi / INSTAGRAM

"De todas maneras, y para que dejen de decírmelo, él siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener. Yo ya me he encargado de que lo tenga claro. Así que para los que me dicen que le ayude, no necesita ayuda y si me la pide, aquí estaré", ha publicado en sus redes sociales.