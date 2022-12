La reforma del delito de malversación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este martes dispuesto a apoyar amenaza con generar un nuevo desencuentro en el seno del Ejecutivo. Unidas Podemos -o al menos Podemos, su partido principal- prefiere mantenerse cauto por el momento, pero no acaba de ver con buenos ojos una reforma que, consideran los morados, puede conllevar un serio riesgo de acabar beneficiando a corruptos, por mucho que el PSOE asegure que no afectará a la "corrupción política".

El giro de guion del ala socialista del Gobierno, que llevaba días deshinchando la posibilidad de aprovechar la eliminación del delito de sedición para reformar también la malversación, ha pillado a Podemos con el pie cambiado. La dirección del partido asegura que Sánchez no les había comunicado previamente este movimiento, como en su momento el presidente no les informó de la reforma de la sedición, que pactó directamente con ERC y con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y, a la espera de ver en qué términos se concreta la modificación de la malversación, a los morados les inundan los recelos.

Desde hace días, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha querido rebajar la buena acogida inicial que dio a la idea el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens. Echenique, ya hace un par de semanas, aseguró que la reforma de la malversación tiene "aristas, como no se le puede escapar a nadie". Y, en privado, dirigentes tanto de Podemos como del núcleo más cercano a la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazan que el Gobierno se preste a una reforma del Código Penal que no solo es "ad hoc" -algo que rechaza el entorno de Díaz- sino que, además, podría generar una cascada de titulares negativos para el Ejecutivo.

El principal riesgo que espanta a los morados es que la reforma, destinada a beneficiar a los dirigentes independentistas catalanes condenados por el procés, termine de rebote rebajando condenas a otros sentenciados por malversación. Es cierto que no se conoce todavía el contenido concreto de la propuesta que presentará -como confirmó este miércoles- ERC, y por ello Podemos prefiere no pronunciarse hasta verla plasmada por escrito. Pero la formación ve improbable que esa reforma "quirúrgica" que abanderan los republicanos catalanes esté completamente exenta de peligros.

ERC, por ahora, no ha concretado cómo pretende reformar la malversación para que beneficie a sus condenados y, a la vez, no rebaje penas a otros corruptos. No obstante, lo que se ha barajado en las últimas semanas es hacer una diferenciación en el Código Penal entre los malversadores que se hayan enriquecido personalmente gracias a fondos públicos y los que únicamente los hayan utilizado para fines ilegales, pero no para su lucro personal. Por esta vía, no obstante, podrían verse favorecidas personas como el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, o el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, acusado de malversación por desviar dinero público para espiar al extesorero de su propio partido Luis Bárcenas.

En Comú Podem guarda silencio

Frente a las dudas que suscita la reforma en Podemos, su rama catalana, En Comú Podem, evita criticar una medida que entienden que genera adhesión en una buena parte del electorado progresista en Cataluña. Preguntadas por el anuncio de Sánchez del martes, fuentes de la formación evitan pronunciarse. Pero En Comú Podem, por boca de su portavoz Jaume Asens, fue uno de los primeros partidos en abrirse a apoyar esta modificación de la malversación argumentando que "la respuesta del Código Penal no puede ser la misma" en los casos en los que la malversación de dinero público lleva al "enriquecimiento personal" del malversador que en los que eso no ocurre.

Asens, incluso, afirmó hace un mes que las reformas de la sedición y la malversación podrían, en conjunto, ser una "pista de aterrizaje para la vuelta" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, un argumento que posteriormente ha desaparecido de sus declaraciones públicas. En esa ocasión, el portavoz de En Comú Podem calificó la actual redacción del delito de malversación de "cajón de sastre en el que cabe cualquier cosa" y tildó la interpretación que hizo del mismo el Tribunal Supremo en la sentencia del procés de voluntarista, artificiosa y creativa.

Pese a las serias dudas que a Podemos le genera la reforma de la malversación por sus posibles efectos beneficiosos para los corruptos y por la reacción negativa que puede generar en la opinión pública, los morados no concretan aún su posición cuando esta reforma tenga que votarse. Y esa es la misma postura que han expresado hasta este momento otros dos socios necesarios para que el texto salga adelante, como son PNV y EH Bildu. "Yo no voy a hacer una propuesta de modificación de ese delito; la harán otros, y no sé en qué términos [...] así que sin estudiarlo no me voy a posicionar", señaló hace unos días el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mientras su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pedía "prudencia y cautela".