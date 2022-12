La streamer Amouranth recibió un sospechoso paquete en directo hace unos días y, desde entonces, muchos están más que sorprendidos con los impresionantes regalos que descubrió.

La estadounidense, considerada la creadora de contenido femenina de Twitch con más éxito y suscriptores, aseguró al ver el envío que es habitual encontrarse con cajas y mensajes de todo tipo. Sin embargo, esta vez fue diferente.

Un iPhone, 70.000 dólares (unos 66.000 euros) en efectivo y una pistola táser venían en la caja junto con varias cartas, una presentando un equipo de defensa personal y otra con un 'romántico' poema.

A Amouranth le acaba de llegar un paquete con 70.000$, el nuevo Iphone y un Taser XD pic.twitter.com/4nNa623Jqr — E R X C 👻 (@Erxc_Art) December 5, 2022

"Qué raro", repetía una y otra vez Caitlyn, como se llama en realidad. Al principio, al ver la alta cantidad de dinero, estaba casi segura que era una "broma de un youtuber".

Sin embargo, tras minutos de investigación, la teoría no tenía sentido, pues si alguien conocido habría querido llamar la atención con algo así, hubiera firmado el envío de alguna manera. No obstante, todo fue anónimo.

La carta comentaba que todo lo que había sido enviado era para asegurarse que la creadora este "segura". "Es un nuevo teléfono, el plan de internet está pagado y nadie sabe el número", explica. Además, ha pagado a una empresa privada de seguridad para que les llame en cualquier momento "si el resto de las cosas de la caja no te sirven".

"Este es mi número, si necesitas algo llámame", concluía el preocupado fan, que quería asegurarse con el dinero y los materiales de defensa que Amouranth no volviera a estar en problemas, como los que confesó con su marido.

"Al menos no me han pedido que me casara con ellos, como suele ocurrir", comentó aún sorprendida con los regalos. De hecho, aún está a la espera de que algún streamer se revele como la cabeza detrás del regalo, aunque todo apunta a que simplemente se trata de un seguidor preocupado.