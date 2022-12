Neutralizan una bomba de la II Guerra Mundial frente a la playa del Rinconcillo

La Armada española ha neutralizado una bomba de aviación de la Segunda Guerra Mundial que localizó un aficionado a la pesca submarina a siete metros de profundidad frente a la playa del Rinconcillo, en Algeciras (Cádiz), el pasado 4 de diciembre. La acción fue acometida por un Equipo de Desactivado de la Unidad de Buceo de Cádiz (Unbudiz), perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz, con base en la Estación Naval de Puntales.

Según ha indicado la Armada en una nota, con esta operación, el Equipo de Desactivado de la Unidad de Buceo de Cádiz ha realizado 12 intervenciones desde el mes de enero, neutralizando más de 30 artefactos explosivos y bengalas.

Tras recibir el aviso del hallazgo del artefacto, el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (Covam), destacó, un equipo de especialistas en desactivado de explosivos, encargado de identificar y neutralizar el posible artefacto. Una vez en la zona, los buzos de la Armada realizaron una inmersión para identificar el artefacto como una bomba de aviación, mientras el servicio marítimo de la Guardia Civil de Algeciras proporcionaba seguridad en el perímetro.

No se encontraba en condiciones de ser transportada, debido a su inestabilidad y procedieron a neutralizarla "in situ"

Los buceadores, operadores del Equipo de Desactivado de Explosivos, comprobaron entonces que la bomba no se encontraba en condiciones de ser transportada, debido a su inestabilidad y procedieron a neutralizarla "in situ", mediante cargas especiales, una vez comprobado que la zona se encontraba libre y segura. Tras comprobar que no quedaban en la zona restos de explosivo, el equipo encargado de la operación recogió los restos del artefacto con el fin de evitar cualquier tipo de impacto medioambiental.

La Armada ha recordado que la manipulación de este tipo de artefactos explosivos es "muy peligrosa", ya que su carga explosiva suele mantenerse en perfectas condiciones a pesar del tiempo, por lo cual ante cualquier hallazgo han recomendado no tocar nada y avisar a las autoridades.

Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos (EOD) y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas submarinas (EOD-Sub), siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas.