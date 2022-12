El pasado lunes, Espejo Público se hacía eco de una de las okupaciones más extrañas. Se trataba de una mujer que se encontraba en su casa cuando, de pronto, el inquiokupa de su vecino, decidió llamar a la Policía asegurando que había okupas en su vivienda.

Los agentes optaron por echar la puerta abajo y, tras pedir las escrituras de la vivienda y comprobar que tanto la mujer como su hermano disponían de las llaves del domicilio, exigieron que se las entregasen al denunciante, quien aseguraba, con la única prueba de un contrato de alquiler falso, que esa casa era suya.

Este miércoles, el matinal de Antena 3 ha contactado en directo con Ricardo, hermano de la mujer, que fue arrestado por defender la propiedad de su vivienda: "Se trata de un señor que vivía en la casa de encima de mi padre, que murió en 2015, de allí se fue enfrente de nosotros. Ahí tiene un lanzamiento para el día 13 de diciembre y, de pronto, nos lo encontramos con un contrato de nuestra casa. No me lo explico".

Ricardo, además, ha recalcado que conocen al okupa desde hace más de diez años. "El día anterior yo llegué a la vivienda, intenté meter la llave, pero no entraba. Entonces, llamé a un cerrajero que me dijo que este era mi bombín y mi llave, pero que por dentro había otra llave puesta. Le dije que rompiera la puerta y, cuando iba a hacerlo, apareció un señor por la ventana enseñando un contrato. Yo llamé a la Policía, como hacemos las personas de orden".

"Este señor enseñó el contrato a la Policía y me dicen a mí que me vaya de allí", ha destacado Ricardo que, además, ha apuntado que, después, vio cómo el okupa salía de la casa con una mochila y varias bolsas. En ese momento, él aprovechó para entrar en la vivienda y, al no ver nada propiedad del okupa, supuso que se había marchado: "Me fui detenido porque cuando la Policía llegó a la vivienda, a quien vieron allí fue a mi hermana, que tiene 42 años y párkinson. Me dijeron que si yo no afirmaba que había roto el bombín, teníamos que ir mi hermana y yo detenidos a comisaría".

"Les dije a los agentes que yo asumía cualquier responsabilidad, pero mi hermana no. Aunque me apunten las Torres Gemelas, Carrero Blanco y lo que quisieran. En el atestado pone que yo cambié el bombín y puse el antiguo, que no tiene ningún sentido. Conseguir la llave es muy sencillo, ¿cuánta gente hay que amañan llaves? Hay un auto que dice que el contrato y la llave son falsas", ha recalcado Ricardo, a lo que Susanna Griso, indignada, ha agregado: "Es todo delirante. Como llevamos tantos casa contados, parece que nos hemos acostumbrados: detenido el propietario, el okupa en la casa.... Es de psiquiatra".