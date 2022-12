La madre de Milena, destrozada y entre lágrimas en 'Espejo Público': "Todo se hizo tarde, han tratado a mi hija como basura"

La muerte de Milena sigue siendo un auténtico misterio para sus familiares y amigos. El cuerpo de la joven fue encontrado en un domicilio del distrito de Arganzuela, en Madrid, varios días después de hallar, en la misma casa, el cuerpo de un hombre que se había suicidado.

Este miércoles, Mabi, madre de Milena, ha acudido al plató de Espejo Público, donde no ha dudado en criticar la actuación policial: "Todo se hizo tarde. Explicación ninguna, como si yo no existiera. La única persona que existe es quien puso la denuncia, que nadie sabe quién es y no es del entorno de la niña. El novio que tenía vive al lado de mi casa".

"Este verano, ella conoció a una chica colombiana sin papeles, sin dinero y sin tener dónde vivir. Me pidió que la ayudase a conseguir los papeles porque, antiguamente, como su padre era abogado, yo le ayudaba en el despacho. Le dije que ya veríamos, pero que a casa no se venía. Esta chica, sabiendo que no puede alquilarse una vivienda y con mi hija, que tenía ingresos y dinero ahorrado en una cuenta mancomunada, empezaron a separarla de sus grupos de toda la vida y a llevarla a su terreno. Todo por el interés", ha destacado Mabi.

"Supuestamente, me estuvieron buscando cuando la niña desapareció. Nunca he cambiado de teléfono, me conoce todo el mundo, por mi trabajo también. Un día me llamó uno de ellos diciendo que me quería explicar lo que había pasado con mi hija. Yo no quise leer el mensaje. Al día siguiente, la chica que no tiene papeles, que creo que aún no se ha presentado a declarar, me dijo que si quería saber dónde estaba mi hija, le preguntara a los otros", ha apuntado la mujer.

De la misma manera, Mabi ha señalado que su hija llevaba una vida completamente normal: "Era una niña que tuvo una infancia un poco complicada porque no pudo ser como la de otros niños. Veníamos de un divorcio muy duro por violencia y hemos mantenido la orden de alejamiento desde 2005 hasta ahora, que su padre ya no está".

"La teníamos muy protegida. Milena no bajaba ni a por chuches, iba a todos los sitios con nosotros. Con el grupo que empezó a salir, ella tenía muchas ganas de hacer cosas con la gente de su edad. Era tan buen grupito que sí se la dejaba salir porque la cuidaban. Para ella, era como haber estado en una burbuja y, de repente, ver fiesta, baile, cantaba en el coro del colegio, hacía teatro, echaba las cartas a los amigos... Esa era Milena", ha recalcado Mabi.

Además, la mujer ha apuntado que su hija no se dedicaba a la prostitución: "La delegada del Gobierno, que va hablando de feminismo porque es la moda, llama a mi hija 'prostituta'. No conoce a mi hija, te puedo enseñar mil vídeos de ella. Vamos a suponer que lo fuera. Yo controlo sus cuentas, sé los ingresos y lo que sale. Cuando ella quiere dinero se lo paso a la cuenta mancomunada, donde tenemos que firmar las dos. Las personas que denunciaron están mintiendo. La han engañado".

"Yo lo veo como una difamación de una criatura. No te has dedicado a mirar nada más, simplemente la palabra de una persona. Que me la han matado y mi hija no ha matado a nadie. A la Policía le pido, por favor, que nos informe. Que hagan una investigación donde no haya más errores de los que ha habido. A mí me han tratado como si no existiera, a mi hija como basura. A día de hoy no sé ni la hora ni cómo murió mi hija. No sé nada. Según se dice en la calle, una de esas personas... Están metidos en cosas. Buscan chicas a ciertos señores. Pero tampoco lo veo porque la conocía", ha añadido Mabi, entre lágrimas.

"A ella lo que le gustaba era la peluquería, el maquillaje, la ropa...", ha apuntado la mujer que, además, ha explicado que se siente como "un cero a la izquierda" porque nadie ha contado con ella ni la ha informado de nada.

El matinal también ha contactado con Javier Puig, abogado de la familia de Milena, quien ha explicado que resulta importante combinar los procedimientos de desaparición con las causas y circunstancias de la muerte de la joven: "Todavía no nos han dado ni el traslado de los autos. Estamos esperando a que nos den una copia íntegra de todo y entonces podremos pedir las diligencias necesarias. Vamos a tratar de que se averigüe absolutamente todo".

Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel ha destacado la posibilidad de que Milena siguiera con vida cuando las autoridades descubrieron el suicidio del hombre en el domicilio: "Estarían tapando una negligencia policial de libro. Por eso, a esta madre no le dicen la hora. Porque si la hora es cuando está la Policía recogiendo al suicidado, ¿se podría haber hecho algo más o no? Usted va a la casa de un suicidado, se marcha y a los tres días dicen: 'vamos a volver a ver si hay alguien dentro'. ¿Y a qué hora ha fallecido Milena?".

Finalmente, Susanna Griso ha concluido su entrevista con Mabi asegurando que no iba a someterla "a más tortura". Además, la presentadora ha cedido el testigo a Lorena García y ha acompañado a Mabi fuera del plató.