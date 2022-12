Madrugadores digitales

A quien madruga Dios le da superioridad moral. Se convencieron de que madrugar era el camino. Sentían que tomaban ventaja sobre el resto y se pusieron en serio. Seguían a un gurú que fundó un club de gente que se despierta a las cinco. Madrugar para vivir más, para ser más consciente -esta palabra requiere un artículo-, para meditar, para leer, para escribir una agenda de objetivos y para visualizar el futuro.

Estaba bien así -cada uno debe hacer lo que le dé la gana-, incluso, desde algún punto de vista, era admirable. Pero han empezado a contarlo en las muchas redes que en el mundo han sido y se les ha ido de las manos. Explican su rutina, dan consejos, hablan con un tono de exaltación histriónica sobre las bondades del madrugón. En pocas palabras: nos quieren vender su moto.

Tienen sus gurús repetitivos hasta la saciedad, libros, referentes, pesas, comba, barra de dominadas, colchoneta de yoga y demás equipamiento imprescindible para cualquier madrugador palizas. Dicen que el madrugar les da energía y no al contrario, aunque intuyo que el café es importante en sus vidas y no sé qué opinarán de la siesta. El hábito no hace al monje y, además, cuesta adquirirlo, según dicen ellos, entre 21 y 66 días.

Dice Cervantes que don Quijote era amigo de la caza y buen madrugador, pero no ahonda en detalles escabrosos. También sabemos que Thomas Mann, Hemingway o Murakami han sido grandes amantes del madrugón como método de trabajo. Nombrar a los agricultores, trabajadores de la construcción y obras públicas o a la gente que debe viajar a diario sería una obviedad, pero lo cierto es que se ha madrugado siempre que ha hecho falta en la historia de la humanidad y nunca se ha considerado un lujo. Estábamos equivocados y no lo sabíamos. Siempre se aprende algo.