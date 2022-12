Que levante la mano quien ya esté pensando en el menú navideño que debe cocinar (¡o del que va a disfrutar!). Langostinos, consomés o asados a baja temperatura de pollo, pavo, cochinillo o cordero (si los precios del mercado nos lo permiten) serán algunos de los muchos salados que llenarán nuestras mesas los próximos 24 y 25 de diciembre. Por no hablar de la selección dulce que amenizará la hora del café, con turrones y polvorones a la cabeza y alguna que otra tarta en los hogares de los más cocinillas. Manjares con los que se nos hace la boca agua que, sin embargo, dejan a su paso un escenario de desorden y suciedad que, en un momento u otro, hay que limpiar.

Fuentes de horno, cazos, sartenes, bandejas, platos y más platos son los principales afectados, pues han intervenido desde el proceso del cocinado al de la degustación. Y ahora, toca limpiarlos con esmero para que la grasa desaparezca definitivamente; ¡menos mal que tenemos lavavajillas! Pero, ¿tenemos pastillas de limpieza suficiente para poner este pequeño electrodoméstico tantas veces como esperamos? No te arriesgues y aprovecha esta oferta de Amazon para conseguir 69 pods de Finish Quantium All in 1 por poco más de 14 euros (¡en vez de por los 22 habituales!).

El 'pack' de 69 'pods' de Finish Quantium All in 1. Amazon

Por qué escoger las Quantium All in 1

Las pastillas de Finish, en cualquiera, de sus variantes, se encuentran entre las favoritas de los usuarios de Amazon, todas acumulan buenas valoraciones y estrellas doradas que garantizan su efectividad. Las Quantium All in One, por ejemplo, tienen más de 3.000 (¡buenas!) opiniones y más del 90% corresponden a clientes contentos que aconsejan su compra a aquellos que tienen en cuenta las reviews antes de meter al carrito ningún producto. Una calidad probada que, cabe destacar, se debe a las tres cámaras que dan forma a cada pastilla, eficaces para eliminar todo tipo de residuos de comida, sin necesidad de prelavar. Y todo ello, sacando el máximo brillo a nuestra vajilla para que se mantenga en buen estado aunque pasen los años.

Además, tienen un plus que encantará a aquellos que quieren mantener a raya las facturas de luz y agua: gracias a su alto poder de limpieza no necesitas aclarar los platos antes de meterlos en el lavaplatos, por lo que el ahorro está asegurado.

