Rosario Cerdán abandona la televisión por sus problemas de salud mental

Rosario Cerdán ha dicho basta. La exconcursante de La isla de las tentaciones no puede más y ha dado un paso al lado en su trayectoria en televisión para, de momento, aparcarla.

Así lo ha confirmado la influencer en la plataforma Quiérete, de la web de Mediaset, donde ha contado que abandona la televisión para centrarse en las redes sociales.

"No estoy atravesando un buen momento. No me apetece salir, no me apetece relacionarme... Siento continuamente como si alguien me estuviera chafando el pecho", desvela la joven, que asegura sentir "falta de aire" o "pinchazos en el corazón" como respuesta a su estado mental y emocional.

"Toda esta situación de ansiedad que tengo me lleva a quitarme cosas. Considero que el tema televisión lo voy a dejar un poco apartado y me voy a desvincular de eso", explica Rosario, que alude a la presión que sufre por la exposición pública como posible responsable de su problema de salud mental, aunque asegura que va a buscar ayuda psicológica para identificarlo mejor.

Tampoco ayuda que su ex, Álvaro, participe en la presente edición de La isla de las tentaciones, programa en el que rompieron su relación. "¿Qué tengo yo que opinar ahí? Me da totalmente igual", señala, visiblemente agobiada.

"Si opino de eso, estoy fallando a mis principios continuamente, y por eso necesito dejar de ir", dice sobre su desaparición en los debates del programa.