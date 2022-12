Planes para el fin de semana: Molière vive en La Abadía y Dickens se desvela en el Pavón

Fin de semana tras el puente de diciembre que nos trae espectáculos de gran calidad, comenzando con una recreación festiva de la vida de Molière; la cita anual con Juvenalia en IFEMA; la locura de un bailarín plasmada en un gran ballet español; la intensa compenetración de Rocío Molina y Niño de Elche; una celebración infantil en el Botánico de la Complutense y una adaptación del clásico Cuento de Navidad de Dickens, para cerrar nuestras propuestas.

1. Teatro familiar. 'Cuento de Navidad' en el Teatro Pavón

Momento final de 'Cuento de Navidad' en el Teatro Pavón Adolfo Ortega

El Cuento de Navidad de Charles Dickens es uno de los relatos más tradicionales asociados con este momento tan especial del año. Rescatar este clásico de la literatura es todo un acierto, en especial cuando la adaptación teatral resulta tan adecuada como la de Luis Mamerto y tan eficaz la dirección de Mingo Ruano, para unas funciones que se ofrecen en el Teatro Pavón. Tras su reciente renacimiento, esta sala está confeccionando una atractiva programación de la que daremos cuenta aquí, como ya hemos hecho con las interesantes jornadas de Villanos del jazz vividas este otoño.

Fernando Cayo interpreta al Sr. Scrugge en 'Cuento de Navidad' Adolfo Ortega

El estupendo actor Fernando Cayo es el centro de la propuesta, encarnando al cascarrabias Mr. Scrugge, un tipo de corazón helado, sólo pendiente del dinero y sus libros de cuentas, que retiene a la pasante de su despacho casi hasta que el pavo está a punto de salir del horno en Nochebuena. Su interpretación es tan impecable como siempre que se sube a un escenario, transformado ahora en un avaro temeroso pero recuperable.

Número musical en 'Cuento de Navidad', en el Teatro Pavón Adolfo Ortega

La función tiene el encanto de la evocación navideña sin caer en ñoñerías, luce un bonito vestuario tradicional y funciona escénicamente con unas estructuras móviles que permiten recrear con solvencia los escenarios que recorre el relato: las calles invernales, la oficina de Scrugge, el dormitorio donde recibe visitas del otro mundo y los comedores familiares donde se cuela sin ser visto. La actualización de los personajes resulta adecuada, aportando un toque de humor a fantasmas y espíritus, que mucho miedo no dan.

Varias canciones bien escogidas redondean este pudin de Navidad. Es todo un acierto incluir el precioso tema Have Yourself a Merry Little Christmas, que Judy Garland interpretaba en esa emocionante escena de Meet Me in St. Louis (Vincente Minelli, 1948), una película que no me canso de ver cuando llegan estas fechas y desde aquí aprovecho para recomendar porque es una joya.

Visita del fantasma al Sr. Scrugge en 'Cuento de Navidad' Adolfo Ortega

El fondo de esta historia resulta edificante para los más pequeños, que pueden ver la soledad que genera el egoísmo, pero también para los mayores, al demostrar que siempre podemos corregir una trayectoria vital que no nos aporta más que vacío. Estamos a tiempo de acercarnos a los demás y atender a los asuntos verdaderamente relevantes. Olvidarnos del tener y centrarnos en el ser. No escatimar dando las gracias, como hace el señor Scrugge ante la perplejidad de sus semejantes. Preciosa función para todos los públicos.

2. Performance. 'Carnación' de Rocío Molina

Rocío Molina y Niño de Elche, anudados en 'Carnación' Simone Fratini

Son dos figuras indiscutibles del panorama artístico actual. Rocío Molina y Niño de Elche, surgidos ambos del flamenco pero con tendencia a las excursiones que les llevan a terrenos ignotos, gracias a una inquietud inmensa y talento para dar y repartir. Se han unido para este proyecto, Carnación, que se despliega en una de las Naves del Español, a lo ancho de un amplio espacio cubierto por una tela, con apenas una silla y varios bancos como escenografía. Las columnas industriales del Matadero delimitan la austeridad del encuentro.

No es un espectáculo de danza, no es un recital de flamenco y tampoco es una mezcla de ambas cosas. Se trata de una performance en la que asistimos al descubrimiento de dos seres que se relacionan, en primer lugar, con sus cuerpos, y secundariamente a través de su expresión natural, el baile y el cante. La selección de fotografías para esta breve reseña se hace complicada, dada la fuerza que cada una de ellas posee.

Rocío Molina y Niño de Elche abrazándose en 'Carnación' Simone Fratini

La bailaora y el cantaor se atan a sí mismos o se dejan aferrar con unas cuerdas muy presentes en la función, en un ejercicio de autolimitación o de entrega. Se atisba un cante por soleá mientras él agarra con sus dientes la trenza de ella y se deja llevar, arrastrar dulcemente. Vínculo inaudito que les conecta de modo tan surrealista.

Quizás el momento más intenso de la noche, aquél en que se hace el silencio y hasta las toses más recalcitrantes se detienen, se produce cuando, tras un buen tramo recorrido, ambos se miran a la cara y entran en contacto. Se atraen, se agarran, chocan entre nubes de polvo y se repelen en una aproximación furiosa. Palmean sus cuerpos y se abofetean antes de abrazarse, de despojarse de sus vestimentas, que recuerdan a las de un monje, y alcanzan la cercanía total rodando por el suelo. Una intimidad que para el propio Niño de Elche, como ha manifestado, nunca había alcanzado tal grado jamás en un espectáculo.

Rocío Molina y Niño de Elche en 'Carnación' Simone Fratini

Intervenciones musicales destacables y ardorosas de Maureen Choi al violín, que incluso protagoniza un momento con cierto sentido del humor; la bella voz de la soprano Olalla Alemán y el coro Capilla Renacentista, en una aparición mágica, consiguen envolver el espectáculo en un adecuado ambiente. Todo salta por los aires en un final de fiesta en el que el volumen acústico retumba y la liberación es total.

'Carnación', de Rocío Molina, se representa en las Naves del Español Simone Fratini

Carnación se presentó en la Bienal de Venecia de este año y allí recibió Rocío Molina el máximo galardón de danza, que no puede resultar más merecido. Ahora estarán en contadas funciones que finalizan el sábado 10. Rueguen a los amigos que tienen entradas que se las cedan o intenten conseguirlas de cualquier modo. No se lo pierdan.

3. Teatro. 'Vive Molière' de Álvaro Tato

Laura Ferrer y Juan de Vera, en 'Vive Molière'. Ay Teatro David Ruiz

Jean Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, fue el Astro Rey de la comedia francesa durante el siglo XVII. De su nacimiento se cumple este año el cuatrocientos aniversario. Al hilo de la efeméride, el infalible tándem que forman Álvaro Tato y Yayo Cáceres, ha ideado esta función compuesta por una colección de escenas extraídas de los grandes éxitos del genial autor parisino. Un brillante ensamblaje en el que nada flaquea. Hay riqueza textual, recursos inagotables de dirección y genio en la interpretación.

Fragmentos de El avaro, Don Juan, Tartufo, Sganarelle y algunas más, conforman el puzzle certeramente compuesto por Álvaro Tato, para la compañía Ay Teatro, que propone desde su reciente fundación un acercamiento artístico a los clásicos pleno de frescura, como queda patente en la propuesta que se exhibe en el Teatro Abadía durante este mes de diciembre.

Marta Estal acompaña la obra al frente de un teclado David Ruiz

Yayo Cáceres traza ágiles transiciones, aplica énfasis oportunos y gradúa con precisión el tono de cada escena hasta conformar un trabajo soberbio de dirección. El ritmo al que todo esto sucede es prodigioso, imposible de sustentar sin el apoyo de unos intérpretes de primer nivel que aportan agilidad y agudo sentido. Marta Estal aplica el adecuado acento musical; Laura Ferrer define sus papeles con fuerza; elegancia y verso limpio aplica Juan de Vera; Kevin de la Rosa destapa un asombroso repertorio de matices; y Mario Portillo sustenta a Molière con elegancia. Portentosos todos.

La función sigue el curso de la propia vida de Molière, aquel hijo del tapicero real que tuvo que estudiar Derecho para contentar a su padre, pero no conseguía alejar de su cabeza las rimas, como se apunta con humor en la obra. Recorrió provincias con su compañía como actor ambulante y su audaz pluma pronto llamó la atención del mismísimo Rey Luis XIV, quien le protegió frente a los muchos enemigos que iban saliéndole al paso. Su agudeza en el reflejo de la hipocresía y otros comportamientos sociales le llevó a tener serios problemas para estrenar algunas de sus obras, sobre todo frente a los círculos religiosos más cerriles.

Saludos tras la función de Vive Molière en el Teatro de La Abadía Adolfo Ortega

Aquellos problemas no ocupan demasiado en esta propuesta que se plantea como un festín teatral trepidante, desternillante en la mayoría de sus pasajes. Un homenaje a la gran comedia del clasicismo francés, que Álvaro Tato ha compuesto con habilidad y buen gusto siempre sobresalientes en su brillante carrera como autor. Otra que no se pueden perder, ¡y ya van tres!

4. Ocio infantil y juvenil. Juvenalia en IFEMA

Circuito de coches en Juvenalia, en IFEMA MADRID Cedida

Juvenalia es la feria pensada para el público infantil y juvenil que se celebra, como todos los años, días antes de la Navidad. Esta edición estará abierta hasta el domingo 11 de diciembre en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. En esta feria no opción para el aburrimiento dada la variedad de actividades que se propone, con todos estos puntos de interés que ahora relatamos:

Espectáculos: Con dos escenarios, uno a cargo de Tour Baby Radio y otro con Broadway Show como organizadores, los más pequeños de la casa tendrán que guardar fuerzas para darlo todo en los conciertos que tendrán lugar cada hora.

Magia: Los jóvenes aprendices que trabajan con el Mago Yunke harán disfrutar a niños y mayores de trucos de iniciación para dar los primeros pasos en el arte de la Magia. Habrá que estar atentos, porque el propio Mago Yunke visitará el stand de la Escuela para compartir sus trucos con todos los pequeños magos que visiten la feria, aprovechando que ahora tiene su espectáculo en otro pabellón de IFEMA.

Accesibilidad: Juvenalia trata de adaptarse al público asistente con el objetivo de que todos los niños puedan disfrutar por igual de sus actividades. Por este motivo, los niños con diversidad funcional tendrán su Pulsera Amiga, que les dará el fast pass para evitar colas y esperas en las actividades. Además, durante los días de feria y promovido por la FAPA Giner de los Ríos, se reducirá el sonido de la feria para que los pequeños de espectro autista puedan relajarse. Esta medida no sólo resulta pertinente para ellos, sino para todos en general, para intentar no acabar aturdido por el ruido generado en este tipo de eventos.

Deportes: Para los más deportistas Juvenalia les espera cargada de actividades con el deporte como eje central. Fútbol americano, esgrima, tenis, automovilismo… ¡y visitas sorpresa de jugadores de fútbol!

Juegos de mesa versión XXL: Juvenalia apuesta por el desarrollo cognitivo a través de los juegos de mesa. Con una participación más que destacada en esta edición y con la colaboración de DICE, las versiones gigantes de los juegos de mesa también estarán presentes.

Videojuegos, realidad virtual, ciencia y tecnología: La tecnología también tiene mucho protagonismo en Juvenalia. Simulaciones, experimentos, muestras y exhibiciones que dejarán a los interesados en innovación con la boca abierta. Además, podrán probar todas las versiones beta allí disponibles.

Para finalizar, perros policía, camiones de bomberos, castillos inflables y muchas más actividades divertidas y educativas estarán al alcance de toda la familia en Juvenalia, hasta el 11 de diciembre en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

5. Danza. 'El loco' por el Ballet Nacional de España

Debora Martínez y Albert Hernández en 'El loco' Mercedes Burgos

El Ballet Nacional de España presenta en el Teatro de la Zarzuela una obra inspirada en la peripecia artística y existencial del bailaor Félix Fernández 'El loco' (Sevilla, 1893 – Epson, Gran Bretaña, 1941) que le llevó hasta Londres tras Diaghilev, Massine y los Ballets Russes, persiguiendo el sueño de interpretar el ballet El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla.

"Para esta nueva temporada en el Teatro de la Zarzuela, tenía muy claro la necesidad de recuperar una obra del repertorio histórico del Ballet Nacional de España como es El loco", comenta el director de la compañía, Rubén Olmo.

Grupo de baile en 'El loco' del Ballet Nacional de España Mercedes Burgos

El ballet se compone de dos partes y en ellas asistimos al profundo desgarro interior que sufrió Félix al no participar en el estreno londinense de El sombrero de tres picos. Su huida, su locura y la muerte en el olvido del asilo de Epson, todo ello partiendo de la mirada esquizofrénica sobre un mundo extraño.

"Es un espectáculo que trasciende sustancialmente la historia personal, la hagiografía, para convertirse en una reflexión vívida sobre el artista y sus demonios, sobre los desencuentros del artista con la realidad objetiva, sobre la eterna inadecuación entre el deseo y la realidad", señala el dramaturgo Paco López.

Como indicaba el coreógrafo, Javier Latorre, hace dieciocho años cuando se estrenó este ballet, "Es muy poco lo que hay escrito acerca de Félix y variadas las versiones acerca de lo que le ocurrió realmente. Esto que, en principio, pudiera parecer un lastre a la hora de construir la obra ha permitido, al final, que las imaginaciones volaran y que el resultado no estuviera sujeto a concreciones históricas ni a comparaciones efímeras".

José Manuel Benítez en los ensayos del ballet 'El loco' Mercedes Burgos

En el papel principal del ballet se alternarán José Manuel Benítez -fabuloso bailarín-, Eduardo Martínez y Albert Hernandez. Miriam Mendoza, Inmaculada Salomón y Débora Martínez protagonizarán a Karsavina, mientras que Manuel Velasco y Esther Jurado -participó ya en su estreno en el Teatro Real, en 2004- brillarán a buen seguro en los papeles de bailaores flamencos. Manuel Coves dirigirá a la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), y sonarán las músicas de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares, en las funciones que están programadas del 9 al 22 de diciembre.

6. Infantil. 'El Origen de la Navidad' en el Botánico

Interior del iglú gigante instalado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII Cedida

Desde el 1 de Diciembre y hasta el 8 de Enero se presenta Manantial de los sueños. El Origen de la Navidad, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Un espacio novedoso y de gran amplitud que recrea un reino mágico donde el agua se presenta en sus tres estados y da vida a todo. El iglú gigante que vemos en la foto preside todo este espacio.

En Manantial de los Sueños, el Origen de la Navidad, viven seres maravillosos en un ambiente navideño lleno de iluminación especial en los jardines. Hay espectáculos, actividades, pasacalles, mercadillo, talleres de reciclaje y mucha magia navideña.

Dentro del recinto podremos encontrar espectáculos como Hontana, El Despertar de la Navidad. Un lugar donde los manantiales brotan de la tierra y habitan unos extraños seres de luz y agua, portadores de vida y magia. Una fascinante historia para disfrutar en familia.

Agua, luz, sonido y efectos especiales serán los protagonistas de este visual e impactante Fuentes del Manantial de los Sueños. También veremos cómo del lago emergerá el Géiser de Navidad. La magia del agua, la fuerza de los géiseres y el brillo de la luz te harán descubrir la belleza de la naturaleza.

Iluminación especial en 'El Manantial de los Sueños' Cedida

El mundo de la diversión invernal está representado por la pista de hielo más grande de Madrid. Además, los más aventureros podrán descender por desfiladeros de hielo en un recorrido en el que la velocidad y la emoción se mezclan para vivir una gran experiencia.

Para reponer fuerzas, la atractiva y luminosa avenida que rodea al gran iglú central, ofrece una oferta gastronómica para todos los gustos, todo ello rodeado de un mercadillo navideño donde hallar una gran variedad de artículos navideños. También se ha habilitado La Cantina de los Sueños, un espacio musical y gastronómico para comer o descansar y en el que encontraremos un gran escenario con las mejores actuaciones en directo.

Por supuesto no hay Fiestas sin Papá Noel y los más pequeños podrán dejarle su carta y llevarse un bonito recuerdo fotográfico. Batallas de bolas, pasacalles y cabalgatas acaban de redondear esta oferta que nos ofrece el espíritu más lúdico de la Navidad.