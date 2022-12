"No volveremos a tener los precios de antes de la guerra de Ucrania": ¿por qué la inflación se modera, pero los precios no bajan?

La inflación lleva cuatro meses moderándose en España, desde que alcanzara en julio el dato más alto de los últimos 38 años. El último dato de noviembre registra una variación anual del 6,8%, cuatro puntos por debajo del pico de julio. Sin embargo, esa moderación no llega al bolsillo de los consumidores, que ven cómo los precios siguen disparados. "Una menor inflación quiere decir que los precios están subiendo más lentamente, no que volveremos a tener los precios de antes de la guerra de Ucrania", explica el economista Antoni Cunyat, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universitat de València.

Esta aparente contradicción entre una variación anual a la baja del IPC y unos precios al alza es intrínseca al propio concepto de inflación, que es el aumento constante del nivel general de precios. Así pues, pese a haber caído cuatro puntos respecto a julio y medio punto respecto a octubre, el dato de noviembre significa que los precios siguen siendo un 6,8% más caros que hace un año.

"Para hablar de bajada de precios, hablaríamos de deflación", señala Cunyat, que aclara que ese escenario es muy lejano en estos momentos y, en todo caso, también sería "peligroso", puesta que la expectativa de que los precios bajen constantemente hace que las compras se pospongan continuamente, de manera que se crea un círculo vicioso del que es complicado salir. "Una bajada de precios, contrariamente a lo que se cree, no es buena para un país", zanja.

No obstante, hay productos a los que ni siquiera ha llegado la moderación de la inflación. Es el caso de los alimentos, cuyo precio registró en octubre una variación anual de un 15,3%, una cifra solo una décima inferior al récord de octubre, que cerró con la mayor tasa de la serie histórica, desde enero de 1994. En concreto, la leche y los huevos se encarecieron en torno a un 30% respecto al año anterior, una subida que fue aún más acusada para los aceites, la mantequilla, la harina y el azúcar, que fue el producto que más aumentó de precio. La mantequilla, la harina y el azúcar se encarecieron un 37,5%, un 37,6% y un 50,2%, respectivamente. Por su parte, el precio del aceite de oliva aumentó un 25,9%, mientras que el del resto de aceites comestibles lo hizo un 55,9%.

"Los alimentos reciben la presión de las materias primas, los gastos de transporte, los gastos de la energía necesaria para producirlos...", explica Cunyat, que añade también a la lista problemas coyunturales en determinados mercados, como pueden ser la falta de suministro o incidencias con el transporte. De este modo, el alza de la energía y de las materias primas repercute con retraso sobre el precio de los alimentos. "Los productos que están saliendo ahora al mercado están comprados en momentos en los que los precios eran altos", afirma Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

"La bajada de la inflación está ocurriendo sobre todo en los precios de la energía y esa bajada no se ha trasladado todavía a los precios de los alimentos", constata Cunyat. "El problema del abastecimiento y el encarecimiento de las materias primas está bajando. Ahora los costes de producción bajarán, es un proceso de ajuste", añade Fernández. "Si la inflación sigue moderándose tarde o temprano llegará a la cesta de los alimentos, pero no va a costar lo mismo que antes de la guerra de Ucrania o que hace un año", vaticina el profesor de la UOC, que aclara que no es probable que esa repercusión sea perceptible en lo que queda de año, dado que la demanda de productos siempre aumenta de cara a las Navidades y con ella, los precios.

Variación anual del IPC en noviembre. Henar de Pedro

Prueba de que el precio de la energía es lo que está detrás de la moderación del IPC es la evolución de la inflación subyacente, que excluye precisamente la energía y los alimentos no elaborados, por su alta volatilidad. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subyacente aumentó en noviembre una décima respecto al mes anterior, hasta situarse en el 6,3%, y solo ha bajado una décima desde agosto.

"Medidas selectivas"

Este incremento de los precios no está afectando por igual ni a todos los consumidores ni a todos los sectores. "El efecto de la inflación no es simétrico en todos los segmentos de la población. La subida de la cesta de la compra ha afectado sobre todo a familias de renta media-baja", señala Cunyat. "Hay un desajuste importante entre oferta y demanda y cada vez hay menor poder adquisitivo. Si los consumidores no tienen renta, cambian sus hábitos", advierte Fernández sobre una inminente contracción de la demanda. Además, la profesora de ICADE recuerda que no todas las familias pueden recurrir a los ahorros para hacer frente al incremento de los precios y que los niveles de pobreza en España han aumentado. "Para ahorrar hay que tener renta para llegar a fin de mes", recalca.

"Hay que ser conscientes de que vamos a tener un desequilibrio y de que, mientras se corrija, puede haber sectores productivos o grupos de ciudadanos más afectados, más vulnerables", añade Fernández. Por ello, la experta señala la necesidad de detectar los sectores en los que los precios se han disparado. "Hay que ver por qué están caros los alimentos, hacer medidas muy selectivas y que se puedan vender productos que son básicos", subraya. En ese sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó la semana pasada a la posibilidad de incluir medidas orientadas a limitar el precio de los alimentos en el próximo paquete de medidas para contener las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania.

"El dato de inflación del 6,8% en noviembre es positivo, pero hay que ver cómo pasamos el invierno", valora con cautela Cunyat, que recuerda que el precio de la energía puede volver a escalar en el momento en que venga una ola de frío. "Si ya llevamos cuatro meses de bajada de la inflación es de esperar que esta evolución continúe y más con las políticas monetarias restrictivas que está haciendo el Banco Central Europeo, pero hay elementos de incertidumbre", explica. "Los precios al alza suben muy rápidamente, pero al bajar son más reticentes", señala Fernández, que apunta a una moderación de la demanda en los próximos meses, ante la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.