Rafa vuelve a mostrar su habilidad como cantante en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra'

Rafa Castaño demostró este martes que no solo se le da bien contestar las preguntas de Roberto Leal en El Rosco de Pasapalabra, sino que siente muy cómodo disputando La Pista Musical.

"El año de la canción para vosotros es 2012. Por cinco segundos... música", afirmó el presentador. Orestes fue el más rápido en apretar su pulsador, pero le dio antes incluso de que empezaran a sonar las primeras notas.

El conductor del concurso de Antena 3 le quitó el turno por haberlo hecho de forma ilegal: "La tengo ahí que vamos, Rafa la tiene seguro", afirmó el burgalés.

El sevillano, con una sonrisa en la boca, comenzó a cantar en un perfecto inglés el tema que había sonado, Let Her Go del cantautor inglés Passenger.

"¡Qué barbaridad!", se pudo escuchar a uno de los invitados al oír a Rafa entonar la canción mientras el presentador le daba por correcta la respuesta y sumaba cinco segundos más a su tiempo para disputar El Rosco.