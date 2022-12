Tu horóscopo diario: miércoles 7 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 7 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy debes tener cierto cuidado con los pequeños accidentes o lesiones, especialmente si te gustan los deportes y todo tipo de ejercicios físicos. Estarás más nervioso o más audaz de lo habitual y te podrías exponer a algún percance. Tienes una energía desbordante, pero podrías utilizarla de un modo alocado o inadecuado.

Tauro

Una cosa es lo que querríamos y otra muy distinta lo que tenemos que hacer. Te apetecerá tener un día familiar y hogareño, poder gozar de cierto descanso, sin embargo, desde que comience el día habrá un montón de tareas y recados que te estarán esperando. La buena noticia es que al final todo irá bien y en armonía.

Géminis

Debido a una influencia adversa de Marte hoy te van a llover los problemas y probablemente también algunos desencuentros, tensiones o discusiones con tu pareja u otras personas de tu entorno. Debes controlar tu temperamento y pensar que aunque sea un día turbulento en realidad solo será algo fastidioso pero pasajero.

Cáncer

A menudo vives más dentro de ti que hacia afuera, y en ese mundo interior tuyo puedes crearte un Cielo o un infierno, según el momento en que te encuentres. Pero afortunadamente hoy te instalarás en ese Paraíso maravilloso que tu mente concibe siempre que te sientes bien y en armonía, tendrás un día de paz y felicidad.

Leo

Hoy vas a mostrar tu lado más positivo, optimista y esperanzado, y no importa si hay una razón para ello o simplemente surge de tu interior sin que haya explicación racional. Además, la suerte estará de tu lado y te espera un día agradable y exitoso por sus vivencias y acontecimientos, muy bueno si tuvieras que hacer algún viaje.

Virgo

Las favorables influencias planetarias indican que vas a tener un día en el que predominarán la paz, la alegría y el bienestar, cosas que no son nada habituales para los nativos de este signo. Es un momento de descanso en medio de la batalla del día a día, un pequeño oasis de paz antes de salir de nuevo a la gran batalla de la vida.

Libra

A pesar de tus fantásticas cualidades para moverte entre la gente y adaptarte a personas y circunstancias, sin embargo, hoy sentirás una gran necesidad de estar a tu aire, sentirte en libertad para hacer lo que sientas sin que nadie te lo cuestione o te lleve por otros caminos. Si puedes hacerlo así entonces tendrás un día favorable.

Escorpio

En algunos momentos del día hoy vas a sentir un gran impulso a la acción, una necesidad de dirigir grandes energías hacia un objetivo concreto y práctico. Mucha de esta actividad puede ser mental, pensar en cosas que quieres hacer de cara al próximo año, o también el modo de reconducir o terminar cosas que dejaste pendientes.

Sagitario

No te dejes llevar por energías negativas porque hoy tendrás una cierta predisposición a ello, incluso sin saber muy bien por qué razón. No debes pagar con tus seres queridos los problemas o agravios que no pudiste solucionar en su momento, tienes que mirar hacia el futuro porque siempre podrás tener una nueva oportunidad.

Capricornio

Tienes que empezar de nuevo, hacer las cosas de otra manera, plantearlo todo de otro modo, ya sea en tu trabajo o también en algún asunto de tipo personal, familiar o sentimental. Algo te indicará que debes salirte del camino que llevas para continuar por otro diferente, pero tienes una voluntad de hierro y no pararás hasta vencer.

Acuario

A rey muerto rey puesto, una gran aflicción debida a un desengaño sentimental puede ser sustituida por una gran alegría por el comienzo de una nueva relación y la gran cantidad de esperanzas que van asociadas a ello. Una nueva oportunidad llega a tu vida, la felicidad llama a tu puerta otra vez y debes volcarte de lleno en ello.

Piscis

Desperdicias una gran cantidad de energía en asuntos que te van a servir de poco o incluso de nada y, sin embargo, luego te inhibes cuando surge algo o alguien por quien sí te interesaría mucho luchar. Si lograras organizarte de otra manera tu vida podría ser mucho más afortunada y podrías ayudar más a tus seres queridos.