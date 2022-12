Zara y cómo recuperar la motivación de la compra presencial en tiempos de Amazon

La madrileña Plaza España vive un renacer arquitectónico. Tras años en el ostracismo porque su antigua distribución miraba de reojo a la Gran Vía, ahora recupera su posición como epicentro de la capital que une el Palacio Real, el Templo de Debod, la calle Princesa y, por supuesto, la propia Gran Vía. En el centro, inamovible, el monumento a Cervantes, custodiado por Quijote y Sancho y con la espalda vigilada por dos pioneros del skyline español: la estilizada Torre Madrid, donde vivió Buñuel, y el imponente Edificio España, que ha sobrevivido a un intento de derribo reconvertido en un hotel de infinitas ventanas, terrazas y algún que otro vertiginoso balcón de suelos transparentes.

La majestuosa mole del Edificio España es uno de los grandes escaparates de Madrid. E Inditex, rauda, ha tomado posiciones de sus platas a pie de calle. Zara ya es la gran protagonista de este cruce de caminos, que antes sólo era una zona de paso y, en la actualidad, un emblema en el que quedar e incluso lanzarse a la liturgia de salir de compras como antes.

Pero el Zara del Edificio España no es lo que parece a simple vista. Sus plantas de altura colosal, escaleras mecánicas de cintura estrecha y cegadoras luces dignas de nave industrial deparan giros inesperados. Cuando parece que la moda de hombre es el final de la gran tienda, aparece un pasillo de techos más bajos, iluminación más sutil y sobreactuado ambientador con olor a hogar recién limpio. Ahí está Zara Home, sin hacer demasiado ruido detrás de 18 ventales con vistas al ruido de la Plaza España.

Varios trenes de juguete se mueven por el techo de esa tienda que busca movilizar la complicidad del que va a comprar. Un bazar de decoración, como es Zara Home, debe cuidar su decoración. Pero, en el centro, hay algo más: una gran casa de muñecas celebrando la Navidad. Por sus chimeneas, entran regalos lanzados desde un globo colgado del cielo. Difícil evitar el selfie, la story de Instagram o la foto en familia posando con este detallista mundo en miniatura dentro del colosal Edificio España. Así Zara, marca de la que siempre se decía que no necesitaba invertir en publicidad, también define hacia dónde va el marketing para animar a comprar físicamente: fomentar la experiencia que jamás podrás tener detrás de un ordenador o un smarthphone.

Si el éxito de Zara iba unido a poder toquetear, probar y desordenar el producto sin sentirte vigilado y cuestionado, la pericia comercial actual estará en volver a esa esencia de las tiendas que no son sólo tiendas, sobre todo, son lugares con el magnetismo de despertar el sentimiento de poder aspirar a color incluso en días grises. Y animan hasta a celebrarlo haciéndote una foto para creerte que estás asistiendo a un universo especial. Estás viviendo la experiencia y cuelgas la foto en tus redes sociales animando a un positivo boca a boca sobre ese comercio que no sentiste como un comercio. No somos simples consumidores, también somos altruistas y disfrutonas vallas publicitarias.