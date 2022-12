Amor Romeira confiesa que tuvo "una adicción al sexo, y ve en 'Fiesta' sus primeras imágenes en televisión

Amor Romeira ha sido una de las protagonistas de Fiesta este martes. Y es que el programa ha repasado su vida, tanto privada como televisiva. Además, el espacio de Mediaset ha mostrado las primeras imágenes en la pequeña pantalla de la colaboradora.

Romeira ha contado el apoyo que siempre recibió de su madre, pero a su padre le costó más entender que era transexual: "Mi padre se dio cuenta de quién era yo cuando entré en Gran Hermano". No obstante, se reconciliaron hace unos años, y desde entonces son "inseparables".

"Mi madre, en un momento del embarazo, echó una maldición, y le dijo a mi padre que se estaba comportando tan mal con las personas transexuales, que le iba a salir una hija así", ha relatado. "Hay mucha transfobia todavía a día de hoy", ha explicado la colaboradora.

"El mensaje es para los familiares, porque la persona trans sabe que es trans. Yo no me hice, yo nací así", ha explicado. Además, ha confesado que a los 15 años tuvo un intento de suicidio: "Me frustraba tanto el ligar con un chico que no se iba a encontrar con lo que esperaba, que me hizo no tener ganas de vivir".

Romeira tuvo un despertar sexual y, en siete meses, mantuvo" 247 rolletes": "No fue sano, tuve una adicción al sexo", ha contado, puesto que la represión que vivió le hizo no saber "frenar".

A continuación, el programa ha emitido las primeras imágenes, con nueve años. La colaboradora salió en Aquí no hay tomate en 2003 actuando como Baby Drag. Este recuerdo ha removido a Amor: "Mi padre lo aceptaba, pero no lo asimilaba".

Además, Emma le ha regalado una cadena de la virgen del Carmen, detalle que ha emocionado a Romeira: "Me da fuerzas y energía".

Ha contado que, aunque es creyente, no ha tenido buena experiencia con la Iglesia: "Me dijeron que me iban a curar, que si no volvería con 80 demonios".