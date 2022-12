Última hora sobre el estado de salud de Elena Huelva: "Me van a dar radioterapia"

Elena Huelva ha reaparecido en redes sociales para dar la última hora sobre su estado de salud. La influencer, que padece un sarcoma de Ewing, diagnosticado en 2016, un tipo raro de cáncer que se forma en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, publicó un emotivo vídeo de hace un par de días en el que contaba que "las cosas no están yendo bien".

"Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", anunció.

Ahora, ella misma ha desvelado en qué punto está su lucha contra el cáncer. "Me van a dar radioterapia para quitarme un poco de inflamación por la tráquea y he pedido que me pongan de música a Aitana, Vas a quedarte, como en 2019, cuando también me dieron radioterapia que siempre me la ponían".

Instantes después, además, publicaba un vídeo del momento preciso del tratamiento. "Aquí el momento♥️", escribía la joven.

Hace solo unas horas, Elena ha escrito un nuevo tuit, este muy positivo: "La esperanza es lo último que se pierde".

La esperanza es lo último que se pierde. #MisGanasGanan — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 6, 2022

Su emotivo mensaje

"Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado", manifestó Elena en el vídeo al referirse a su leitmotiv de vida: "Mis ganas ganan", que siempre repite en todas sus publicaciones.

"Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar", dijo, tratando de contener las lágrimas y la emoción del momento.

"Quiero que siempre os acordéis de la frase 'Las ganas ganan', para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", concluyó la influencer su mensaje.

Su mensaje no dejó indiferente a nadie, y han sido muchos los famosos que le han querido enviar todo su amor y su apoyo a través de los comentarios de la publicación. Entre ellos, los cantantes Aitana y Manuel Carrasco o la periodista Sara Carbonero, con quienes mantiene una amistad que ha quedado plasmada en muchas otras fotografías de su perfil.