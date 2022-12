Tu horóscopo diario: martes 6 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 6 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es muy probable que hoy no puedas hacer aquellas cosas que más te gustarían debido a novedades inesperadas, sorpresas de última hora o algún que otro imprevisto; incluso es muy posible que te surjan tareas y asuntos que requerirán tu atención y al final te encuentres viviendo un día muy distinto del que habías previsto.

Tauro

No pongas todas tus esperanzas en los asuntos del corazón, y en particular en las ilusiones que en estos momentos dominan cada vez más tu mundo emocional. Tienes un gran peligro de llevarte un desengaño, o por lo menos de que las cosas no salgan del modo que tú sueñas con tanta intensidad. Debes ir con más cautela.

Géminis

Tus deseos e ilusiones tienden a chocar con los de tus seres más queridos, o tu pareja. Hoy querrás hacer determinadas cosas o ir a determinados sitios, pero ellos tienen otros planes y otras apetencias, así que o te adaptas a lo que ellos desean o tendrás que montártelo solo o con una gente muy distinta. Vas contra corriente.

Cáncer

Hoy te espera un día muy inestable y lleno de cambios o sorpresas. Te domina un gran deseo de independencia, de hacer solo aquello que tú realmente deseas, estás harto de contentar a unos y a otros y sientes cada vez más la necesidad de seguir tu propio camino, incluso de liberarte de personas con las que no sintonizas.

Leo

Te espera un día de gran alegría, felicidad y satisfacción porque las cosas van a salir del modo que tú deseas junto a tu familia y los seres queridos. Te sentirás como un rey en medio de la corte y no solo porque la suerte esté de tu lado sino porque pase lo que pase te vas a encontrar muy bien y lleno de optimismo y esperanzas.

Virgo

Ten cuidado con el amor porque te podría dar algún disgusto. A menudo entregas tu corazón a personas que no lo merecen o son inalcanzables, o quien sabe si porque de forma inconsciente temes ser correspondido, ¿nunca lo habías pensado?. Pero ahora lo importante es que pronto Cupido te podría dar la espalda de nuevo.

Libra

Vas a tener un día agradable y constructivo, y no solo eso, sino que también contribuirás a que tus seres queridos estén bien y ayudarán a reconciliarse a aquellos que estén algo distanciados. Frente a otros momentos en los que te invaden las emociones negativas, hoy estarás animado y con tu actitud sacarás lo mejor de los demás.

Escorpio

Hoy será uno de los pocos días que sacarás al exterior lo mejor de ti mismo y tu lado más constructivo, especialmente con tu pareja y seres queridos más directos. Todo apunta a que puedes tener un día bastante feliz y tú vas a contribuir a ello en gran medida. Algo muy bueno se está moviendo en tu interior, sigue ese camino.

Sagitario

Este será un día estupendo para viajar y, sobre todo, para hacer cualquier cosa que rompa la monotonía en la que te mueves últimamente. Necesitas "respirar aire fresco", huir de la sota, caballo y rey de todos los días. Hoy tendrás un momento ideal para buscar nuevos horizontes, nuevas relaciones y otras nuevas ilusiones.

Capricornio

Vas a tener un día afortunado, o por lo menos te saldrá bastante bien, no solo porque tú te esforzarán por ello, sino también el destino pondrá mucho de su parte y te encontrarás sorpresas sumamente agradables de la mano de aquellos que más quieres. En el fondo es una forma que el destino tiene de darte un regalo merecido.

Acuario

Debes tener cuidado, Dios dijo "hermanos" pero no "primos". Eres enormemente generoso y lo das todo por aquellos que más quieres y hasta incluso por personas no tan cercanas a ti. Sin embargo, ten precaución porque van a intentar aprovecharse de ti y sacarte un dinero o un favor bastante importante. Piensa antes de hacer.

Piscis

Es bastante probable que hoy tengas un día triste, o al menos lleno de problemas o preocupaciones en el ámbito familiar o con algún ser querido muy importante para ti. Estás muy acostumbrado a darlo todo sin esperar nada o casi nada, y hoy te espera un día de estas características. Necesitas descansar, pero será todo lo contrario.