Hoy ha sido el primer programa de Cristina Porta como colaboradora oficial de Sálvame. Y la nueva tertuliana del programa de Telecinco se ha estrenado "firmando" la paz con Miguel Frigenti, quien le ha asegurado que no le va a dar problemas como compañero de espacio televisivo.

Y es que los periodistas rompieron su intenta relación en el mismo reality donde la forjaron: Secret Story. Desde entonces, ambos se lanzan pullas por redes sociales. No obstante, el último conflicto vendría de las intenciones de Frigenti de conocer los detalles de la ruptura de Porta con su ex, pues le habría hablado para guardarse lo que le dijera en "la recámara", algo que hace habitualmente con otras celebrities.

De hecho, otra de las cosas que le echaba en cara la nueva tertuliana es el temor que presuntamente tendría su compañero en que ella le sustituyera. "Yo no estaba convocado hoy, y no tengo ningún miedo porque en Sálvame ya llevo tres años", se ha defendido en una conexión con el programa.

En esta intervención, el colaborador estaba más tranquilo de lo habitual, algo que ha justificado por una "sesión de reiki", y le ha dado la enhorabuena a Porta por su incorporación. "No he hecho nada para perjudicarla laboralmente", ha insistido, pese a la cara que se le quedó cuando se enteró de la noticia. "No tiene el poder de hacerme sentir incómodo", ha añadido.

"Yo no me mido con Cristina Porta, yo me mido con la audiencia y los espectadores, y creo que hago muy bien mi trabajo porque me mantengo", ha dejado claro. La nueva colaboradora le ha echado en cara las publicaciones que el exconcursante de Secret Story ha publicado sobre ella. "¿Prefieres que enterremos todo lo malo?", le ha lanzado.

"Puedes estar tranquila, yo no voy a provocarte ni te lo voy a hacer pasar mal. Tienes aquí una mano tendida, porque sabes que los conflictos de Sálvame son muy complicados". Estas palabras han sido agradecidas por su nueva compañera, aunque tampoco se ha fiado del todo.