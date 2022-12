Las mujeres viven más de media que los hombres, tanto por procesos biológicos como por cuidados. Y de este tema han hablado en Y ahora Sonsoles este lunes que, para conocer el secreto de la longevidad, ha conectado en directo con Gabriela, una mujer de 108 años que se posiciona como la más veterana de la Comunidad de Madrid.

"Lo que no habrá vivido esta mujer, que cuando empezó la Guerra Civil ya tenía 22 años. Nació en 1914", explicaba Sonsoles Ónega. "¿Tengo que hablar ya?", preguntaba la mujer, sorprendiendo a todo el plató por su raciocinio. "Estoy muy sana", ha dejado claro la mujer.

Tal y como ha explicado la presentadora, el secreto de Gabriela sería comer poco y muy sano. "Hoy no tenía ganas de comer, les he pedido que me pusieran un tomatito y unos espárragos", ha explicado la centenaria. "Suelo comer bien, me gustan mucho las verduras", ha contado.

"Esta noche una sopita", añadía. Y es que la mujer no pisa apenas los hospitales. "Es usted como la abuela de Madrid", le anunciaba la conductora del programa de Antena 3. "Pues desde que tengo 26 me falta un riñón, que me lo sacaron porque el médico se confundió", ha relatado.

"He tenido tres hijas, y por lo demás todo normal", ha comentado Doña Gabriela. Unas palabras que han enternecido al plató. Sobre su vida, se ha mostrado muy positiva: "Lo mejor es que no he perdido a ningún hijo, solo a mi marido, que era normal, no como yo", ha bromeado.

"Vienen todos mis nietos, y desde pequeños les digo con quiénes tienen que andar", ha relatado, orgullosa de su familia. "He dirigido mejor a mis nietos, he sido más paciente", ha insistido. Además, sus hermanas han fallecido con 102 años y con 104, esta última este verano.

Doña Gabriela ha dejado fascinados a todos, y Sonsoles Ónega la ha invitado al plató del programa: "Como tiene la residencia cerca de mi casa, luego la llevo a casa". "Siempre juego al bingo, me ponen una mesita solo para mí", añadía entonces la centenaria.