Esta es la crónica de una muerte anunciada. Si Ciudadanos se veía aún con posibilidades de reflotar de las aguas tras cerca de cuatro años de naufragio, la nueva "batalla campal" interna que inició el viernes pasado Edmundo Bal por liderar el partido ha menguado el espíritu de unidad en el que Cs lleva trabajando desde el verano para desembarcar en buen puerto para las elecciones de mayo. El cisma entre Inés Arrimadas y Bal conduce al abismo a Cs a cinco meses de la cita con las urnas.

El proceso de refundación, que comenzó el pasado agosto y tiene previsto concluir en enero con la presentación de una lista renovada, y dos caras nuevas al frente de la Asamblea General, se ha visto embarrada por una lucha de liderazgos, personalidades muy marcadas y una bronca ideológica en torno a la ley del 'solo sí es sí'.

El vicesecretario general y portavoz nacional adjunto anunció el viernes pasado su candidatura a presidir Cs y arrebatarle el puesto a la número uno, Inés Arrimadas. Según explicó Bal, su objetivo es llevar a Cs "a un cambio de verdad, no lo de siempre", es decir, "alguien nuevo que pueda tirar del carro" y que devuelva al partido al espacio de centro político porque con Arrimadas, en su opinión, "parece un partido de derechas, subalterno del PP".

Esto fue tres días antes de que la líder del partido desvelara que la propuesta que ella misma había presentado a su grupo -ella aún podría liderar otros dos años más si no hubiera convocado primarias- es una lista en la que tanto la líder como su "amigo" Bal forman parte, pero que ninguno encabeza, para preservar la verdadera renovación con dos nuevos líderes. Eso sí, sin renunciar a ser la portavoz del partido en el Congreso ni de ser futura candidata a las elecciones generales de finales de 2023.

Así, Arrimadas anunció este lunes que solo se presentará a las primarias de Cs si Bal no se retira, por lo que le pidió que recapacitase: "No quiero ir a una batalla campal", dijo ante los medios. Y, a continuación, se citó con el portavoz nacional para reflotar la embarcación. La líder salió de la reunión celebrando los "avances" hacia una lista de unidad.

Su número dos, en cambio, negó dichos avances y se enroscó en su ofensiva. Este, lejos de "recapacitar" como le pide Arrimadas, se hace fuerte en su decisión, reconfirmado su candidatura pese a la oferta de su compañera de partido. "Arrimadas] tiene la puerta abierta de mi lista", sostuvo ese mismo día a 20minutos.

Según relató el propio Bal este mismo martes, en conversaciones con este diario en los pasillos del Congreso, lo que Arrimadas le ofrece es ostentar uno de los cuatro puestos más relevantes de la formación, es decir, liderar una lista con nombres que "aún" no ha visto, pese a habérselas solicitado en las últimas cinco semanas, denuncia. Lo que, a sus ojos, no cambiaría nada, porque aunque la presidenta no encabece la lista, lo haría gente de su confianza.

La tercera vía que propone Bal

Por este motivo, el también abogado del Estado apuesta por la tercera vía, la que deje fuera a Arrimadas, pero también a él mismo; una lista encabezada por un perfil joven y conocido como, por ejemplo, el eurodiputado Adrián Vázquez. Eso sí, "tiene que dejar de esconderse" para resurgir "un partido que está muerto" advierte el diputado.

La líder, desde el otro extremo de la alfombra, llamaba durante el Día de la Constitución a la calma. Arrimadas se muestra convencida de que no será ella quien convencerá a Bal de que recapacite y retire su candidatura, sino que serán los propios compañeros los que le frenen porque la mayoría no le apoya, según la presidenta.

Con apoyos internos o no, hubo quienes se acercaron a felicitar a Edmundo Bal por su "valentía" durante la tradicional recepción por el Día de la Constitución. Como el que fue su contrincante en las elecciones autonómicas de Madrid, Ángel Gabilondo. En todo caso, la trifulca de Ciudadanos se coló en varias conversaciones de políticos como una mera anécdota, sin llegar a profundizar ni analizar sus efectos electorales.

Así se encuentra el partido naranja a cinco meses de la cita con las urnas en los ayuntamientos y en las comunidades, que es donde precisamente aún conserva espacio. De hecho, la gran baza con la que cuentan es con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien se ha postulado con Arrimadas y pide tanto a uno como a otro que integren una lista "de consenso, no excluyente" y advierte de que la refundación "no puede ser una enmienda a la totalidad ni una suplantación ideológica".