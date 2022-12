Alejandra Rubio ha visitado Ecooo talks, un programa radiofónico de RTVE de entrevistas. La hija de Terelu Campos se ha sincerado en la primera entrega de este formato, y la colaboradora de Sálvame se ha emocionado por verla precisamente acompañada de la hija de prestigiosos compañeros de profesión.

Berenice Lobatón, la hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, es la presentadora de este formato. Las dos jóvenes han charlado sobre las decisiones vitales de Rubio y su relación con los periodistas: "Siempre me he llevado genial con la prensa. Al final es parte de nuestro trabajo. Los famosos que desprecian a los compañeros nunca los he entendido".

La joven se ha sincerado, y ha reconocido que "a veces mete la pata en la tele" por falta de experiencia. Además, se arrepiente de haberse ido tan pronto de casa. "Estoy viendo qué hacer con mi vida. He tenido muchas crisis. Me encanta lo que hago, pero mi verdadera vocación es ser actriz", declaraba la nieta de María Teresa Campos.

Emocionada, la colaboradora de Sálvame ha expresado la ilusión que le ha provocado esa entrevista. "Yo no conocía este encuentro, me la he encontrado esta mañana en Instagram", ha desvelado. "Para mí ha sido... A ver qué palabra utilizo", decía con los ojos brillantes.

"Para mí ha sido especial encontrar a mi hija con la hija de otro compañero, como son Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, que hemos compartido televisión, programas, y muchas cosas", ha explicado. "De pronto verlas así, que yo no sabía al principio quién era, ha sido especial", ha repetido.