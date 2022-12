Florentino Fernández defiende a Pablo Motos en su polémica contra Irene Montero: "Todos evolucionamos"

Las críticas de Pablo Motos al ministerio de Igualdad por utilizar un fragmento de una de sus entrevistas en una campaña contra el machismo siguen dando que hablar. Han sido varias las personalidades televisivas que han hablado de ello, ya sea posicionándose o tomando distancia. Y, entre ellas, se encuentra Florentino Fernández.

El cómico valoró en el programa Humor en la Cadena SER, donde acudió para presentar su nuevo trabajo, la película A todo tren 2, que el tiempo pasa y la gente evoluciona, por lo que no tiene sentido tener en cuenta unas declaraciones que se compartieron hace una década.

Según Flo, "los contextos de hace diez años" son muy diferentes a la concienciación de la sociedad. "Todos vamos evolucionando y vamos frenando nuestra lengua, que estaba en otro contexto hace diez o quince años", explicó.

En este sentido, el invitado añadió que El hormiguero es un programa "divertido" donde se suele hablar en tono de broma y que los comentarios que Motos recibe estos días son exagerados. Consideró que los detractores del presentador se están pasando "mogollón", aunque "las figuras públicas" también tienen "eso".

El humorista también se pronunció recientemente sobre la otra gran polémica de la pasada semana: el rifirrafe entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity. La exconcursante culpó al programa de manipular las entregas sin contar detalles como que, por ejemplo, el equipo puede llegar a apagar los hornos de los participantes sin contarlo a la audiencia.

"¿A ti te apagaban los hornos también?", le dijo Flo a Miki Nadal en Zapeando. "A mí no", aseguró Nadal. Para quitarle hierro, añadió: "Yo los apagaba sin querer". "A mí tampoco me los apagaban, no sé", lanzaba el invitado.