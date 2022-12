El PP asegura que sus puertas están abiertas para "el talento de Ciudadanos" pero apunta que "no es momento de llamar a nadie"

Las puertas de Génova están abiertas para posibles fichajes de Ciudadanos, que aparte de acumular en su historial unos resultados electorales insalvables se encuentra inmerso en una crisis interna a las puertas del proceso de refundación previsto para enero, que dará comienzo al año electoral. Las encuestas apuntan a que Ciudadanos podría desaparecer del Parlamento y de los municipios y ayuntamientos de casi toda España. Unas previsiones que no han evitado el enfrentamiento abierto entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal, que disputarán la candidatura del partido a nivel nacional.

El hundimiento de los naranjas se da por sentado en la sede del Partido Popular, desde la que el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, ha apuntado que "el talento de Ciudadanos tiene las puertas abiertas". Tras la reunión del comité de dirección del PP, el número tres ha declarado en rueda de prensa que la posibilidad de absorber a líderes de la formación naranja no se ha tratado durante en el encuentro. Según fuentes del partido, los liberales que quieran buscar un sitio entre los populares encontrarán predisposición, pero la formación no va a dar el primer paso. "Si quieren venir, que vengan, pero no es el momento de llamar a nadie, lo primero por elegancia", explican las mencionadas fuentes.

Las mismas que han indicado que en Génova no creen que Villacís (actual vicealcaldesa de Madrid y, junto a Inés Arrimadas, uno de los posibles objetivos del PP) vaya a ser imprescindible para formar Gobierno en la capital. Los populares no temen que la formación liberal vaya a robarles votos en los diferentes comicios de 2023, y están abiertos a incorporar a sus filas a algunos de los integrantes que queden tras el batacazo final de Ciudadanos.

Bendodo ha aclarado también que el PP pretende tener los 52 candidatos para el año electoral antes de que acabe el mes, pero que no se publicarán los nombres antes de 2023. La única pista que ha dado al respecto es que "se elegirán los candidatos con más probabilidad de ganar las elecciones".

El coordinador general del PP ha dedicado gran parte de la rueda de prensa a atacar al Gobierno, haciendo un repaso de las polémicas de las últimas semanas. Desde la ley de solo sí es sí hasta el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, pasando por la tragedia de la valla de Melilla, la derogación de la sedición y la posible reforma de la malversación, Bedondo no ha dejado de aprovechar ninguna oportunidad para arremeter con Pedro Sánchez. A sus ojos, el Gobierno ha diseñado una estrategia de "cortinas de humo" para que "un escándalo tape al siguiente y no se hable de lo importante, que es la economía".

En la víspera de la celebración de este martes 6 de diciembre, Bendodo ha asegurado que "la Constitución nunca se ha visto tan agredida" y ha instado a Sánchez a disculparse. "Sánchez permite esta agresión por parte de sus socios independentistas y herederos de ETA, está claro que no acata la Constitución", ha zanjado.