Elon Musk asegura que el riesgo de ser asesinado es "demasiado alto"

Elon Musk no volverá a realizar eventos al aire libre tras asegurar que el riesgo de ser asesinado es "muy alto". Así lo ha confesado el magnate en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar en un espacio Twitter.

Durante la charla de dos horas, el fundador de Tesla confesó: "Francamente, el riesgo de que me ocurra algo malo, o incluso de que me disparen literalmente, es bastante significativo".

Y es que Musk es actualmente el empresario más rico del mundo y no son pocos los frentes que tiene abiertos. Desde la polémica adquisición de Twitter, el multimillonario ha asegurado que: "No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que esperemos que no lo hagan, y que el destino sonría a la situación conmigo y no ocurra. Definitivamente, existe un riesgo".

Según confesó Musk al más de millón de internautas que acudieron a su charla, el motivo por el cual podría estar en el ojo de mira de sus enemigos sería el escándalo de los "Archivos de Twitter".

En estos, el periodista Matt Taibb publicó a través de su perfil de la red social una serie de documentos internos de Twitter. Entre ellos destacó un supuesto encubrimiento de contenidos pocas semanas antes de que Joe Biden fuera elegido presidente. El propio dueño de la red social llegó a confirmar todos los datos de dicho hilo.

"Si Twitter está cumpliendo las órdenes de un equipo antes de unas elecciones cerrando voces disidentes sobre una elección fundamental, esa es la definición de interferencia electoral", confirmo Musk, "francamente, Twitter estaba actuando como un brazo del Comité Nacional Demócrata, era absurdo".

El empresario también confesó que tiene pensado seguir desvelando más información sobre esta polémica. Según confirmó: "La idea es confesar todo lo que ha ocurrido en el pasado para generar confianza pública de cara al futuro".