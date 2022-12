La tensión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez tras el evento de Navidad organizado por Unicorn ha llevado al ex guardia civil ha tomar una decisión acerca de su futuro en televisión. Joaquín Prat ha asegurado que el exconcursante de Supervivientes le habría afirmado que no volvería a ser colaborador en ningún programa de televisión.

Este lunes, Ya es mediodía ha mostrado las imágenes de Jorge Pérez y Alicia Peña que, al ser preguntados por los reporteros, optaron por pedir que se les respetase e, incluso, Pérez amenazó con llamar a la Policía si los periodistas no se marchaban de la puerta de su casa.

Así, en el Fresh del matinal de Telecinco, Alba Carrillo y Marta López han vuelto a ocupar sus puestos como colaboradoras. "Han pasado diez días y no tengo ni un compañero de ningún programa que dijera que yo se lo había contado antes. Y me he hecho programas mintiendo por los dos", ha destacado López. Por su parte, Joaquín Prat ha comentado: "Es cierto que Marta y Alba están dando la cara, no así nuestro colaborador Jorge Pérez".

Por su parte, Marta López ha destacado que ha tenido que ayudar a Alba a recordar por qué llamó a Jorge Pérez cuando estaba en el taxi: "Ella no se acuerda, pero yo me había tomado tres refrescos y me acuerdo perfectamente de todo. Se lo cuento y dice: 'ostras, es verdad'. Va a sus mensajes y coincide lo que me dice Marta. Y fue por la razón por la que nos fuimos de la discoteca".

Pese a esto, la colaboradora ha señalado que "es un asunto que le pertenece" a Alba y, por tanto, ella no iba a contar nada. Carrillo también ha optado por guardar silencio: "No quiero entrar más porque, si no, se va a liar la madeja a nivel Dios. Yo me marcho porque me lleva Marta". De la misma manera, Carrillo ha señalado que Pérez le dijo: "Si yo tuviera que ser infiel a mi mujer, sería contigo".

Además, Marta López ha comentado el consejo que dio a Jorge y su mujer: "Dejad en paz a la fiera, me refería a Alba, con cariño. Y le digo a Jorge: 'tú, sabiendo la verdad, más vale que no calentéis a Alba'. Por eso, Jorge dice que ha dejado bien a Alba y no. Es ella la que le ha cubierto a él". La colaboradora ha añadido: "Se me acusó a mí, por parte de Jorge, de haberle hecho una trampa. Estoy harta. Me he callado en todos los sitios y se me acusa de ponerle una trampa. Ya está bien. No puede ser que por un error tuyo estés echando mierda, todo el día, a los demás".