Más de la mitad de los españoles tarda al menos una semana para lograr cita en su centro de salud

Decía Jean-Jacques Rousseau que la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Es la filosofía a la que parecen tener que aferrarse los españoles cada vez que acuden a la sanidad pública, pues más de la mitad de los ciudadanos que solicitan una consulta con su médico de cabecera en el centro de salud tarda una semana o más en conseguir una cita. Ante estas cifras, no es de extrañar que la satisfacción de la población con el Sistema Nacional de Salud haya descendido 12 puntos porcentuales desde marzo.

En concreto, el 54% de los pacientes que pidió cita con su médico de familia en los últimos 12 meses tuvo que esperar más de una semana para acudir a la consulta, y el 23,3% debió aguardar once días o más. Así se desprende de la tercera oleada del Barómetro Sanitario publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este lunes en base a 7.800 entrevistas realizadas a población española de ambos sexos residente en España de al menos 18 años.

En el caso de las visitas con especialistas, el tiempo de espera fue incluso superior, y tan solo uno de cada cuatro pacientes obtuvo una cita en un periodo inferior a un mes. El 36,8% esperó entre uno y tres y el 37,9% vio pasar más de un trimestre hasta lograr una cita. A pesar de estas cifras, una vez en la consulta, los españoles están en su mayoría satisfechos con estos médicos especialistas, y para el 81,3% la atención que tuvieron fue buena o muy buena.

Además de los retrasos, la encuesta desvela también que casi un cuarto de los ciudadanos tuvo su última consulta en la sanidad pública por vía telefónica, en vez de presencial. Se trata, sin embargo, de una bajada de 13 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2022 y de 7 desde marzo. Sobre esta modalidad de cita, los entrevistados consideran que es más cómoda para el médico que para el paciente, y un 35% piensa que todas las citas deberían ser en persona. A pesar de estos problemas, el 70,7% de los españoles se confiesa satisfecho en alguna medida (mucho, satisfecho o algo) con este sistema.

También hubo, no obstante, quien necesitó consultar con su médico de familia por un problema de salud y no lo consiguió: así lo manifestó un 15,8% de los encuestados. El principal motivo fue que le dieron cita para muchos días después y ya no lo precisó (47,5%) y que directamente no consiguió contactar con su centro de salud (27,3%).

Satisfechos con la atención, pero menos

En este escenario, el 50,5% de los españoles cree que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien, frente al 58,5% del barómetro anterior de junio de 2022, aunque aumenta el número de quienes piden reformas. Así, el 39,4% opina que son necesarios "algunos cambios" (frente al 44% de mitad de año), el 31,9% sostiene que las modificaciones deberían ser "fundamentales" (ante el 25,5%) y el 16,8 defiende que tendrían que ser "profundas" (15,2%).

Respecto a la satisfacción con la atención recibida en las consultas del médico de familia, el 79,9% de la población estima que fue "buena" (47,9%) o "muy buena" (32%). La principal queja: el tiempo dedicado a cada paciente. Obtiene una puntuación de 6,64 sobre 10 y se convierte en el indicador peor valorado de todos los analizados, entre los que se encuentran la confianza y la seguridad transmitidas por el personal , el conocimiento del historial y el seguimiento y la información recibida.

En este contexto, la inmensa mayoría de los ciudadanos se decanta por el sistema público en caso de poder elegir: así lo hace el 68,4% con la atención primaria, el 57,3% con los especialistas, el 75% con los ingresos hospitalarios y el 71,5% con las urgencias.