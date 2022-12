Las sorprendentes palabras de Victoria Martín sobre Pablo Motos: "¿Por qué no puede aprender?"

Han pasado más de tres meses desde que Carolina Iglesias y Victoria Martín protagonizaran la polémica de la semana en Twitter tras invitar a Estirando el chicle a Patricia Sornosa, una cómica conocida por sus opiniones en contra del colectivo trans. Desde entonces, muchos siguen exigiendo una disculpa honesta de las presentadoras.

Ambas has seguido adelante con sus carreras, mientras descansan del programa, y han seguido siendo criticadas por tomarse en broma las críticas del colectivo LGTB, que se sintieron decepcionados porque la presencia de Sornosa suponía una traición a la perspectiva del feminismo que habían compartido hasta ese momento.

En las últimas horas, Martín ha vuelto a pronunciarse sobre el hecho, pero solo ha conseguido empeorar más la situación, volviendo a reiterar que fueron "acosadores" los que fueron en su contra.

"Ya que se está comentando por ahí, por los lares de este nuestro Internet, que yo no supe disculparme correctamente... Voy a aprovechar", ha escrito en una historia de su cuenta de Instagram. "Tenéis toda la razón, me faltó una disculpa entonces. Y mi disculpa va hacia las feministas: lo siento, de verdad, de corazón. No tuve el valor suficiente de mandar a tomar por saco a esa panda de acosadores".

Unas palabras que no han sentado muy bien en Twitter, donde muchos han mostrado su confusión por un ataque que no viene a cuento a estas alturas.

Por si fuera poco, a las pocas horas se viralizó un vídeo de ella hablando sobre Pablo Motos en la Cadena Ser, en el que, precisamente, pedía responsabilidad y disculpa por los hechos que se le han señalado en las últimas semanas.

"¿Por qué no podéis escuchar? Es como ahora un conocido presentador que está negando una actitud ultramachista", se queja en el vídeo que rápidamente se ha hecho viral. "Por qué no se puede decir simplemente: 'oye, mira, he sido un mierda en el pasado. Las cosas eran distintas y he aprendido'. ¿Por qué no se puede aprender, si es maravilloso? Lo que no se puede hacer es negar la realidad, eso me molesta muchísimo".

Unas palabras que muchos de los seguidores de Estirando el chicle pedían de sus creadoras. Esta opinión de Martín tampoco es nueva, pues siempre ha pedido a otros que asuman sus errores. Por eso, sigue sorprendiendo su actitud en su propia polémica.