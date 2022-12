Hay un chiste maravilloso en el que un amigo le dice a otro que está deprimido porque “entre pitos y flautas” se ha gastado un millón de euros. El otro le pregunta cómo ha sido posible eso y el amigo le responde: “muy fácil, medio millón en pitos y medio millón en flautas”. Este chiste es aplicable al dinero público y a los presupuestos de cualquier institución pública. Entre pitos y flautas, el dinero de todos tiene un valor mucho menor que el dinero de cada uno.

El bote de una cena, el presupuesto de un equipo, los beneficios de la lotería, el fondo común de una peña de fiestas o cualquier cantidad aportada en grupo son ejemplos en los que el dinero sufre una devaluación inevitable en la mente de sus propietarios. Es tuyo, pero en parte, así que ya no te preocupa tanto. Es un problema del que lo gestiona y, en general, hay que fiarse de cómo lo hace.

Acabo de leer con sorpresa un contrato de licitación municipal de una gran ciudad española en el que se presupuestan casi cien mil euros para comprar barajas de cartas españolas, de póquer y tapetes para los centros de mayores de la ciudad en los próximos dos años. La memoria justificativa y el informe del proyecto explican que en la ciudad hay un envejecimiento importante y que los centros de mayores cuentan con más de sesenta mil socios. Los naipes y los tapetes no son eternos, pero la necesidad de matar el rato, echar la tarde y entretenerse parece que sí que lo es.

Esta incapacidad de los gestores por cumplir con el gasto presupuestado hace un daño considerable a la sociedad

Hablo con expertos en marketing sobre el famoso Kit Digital y me deprimo. El tiempo que hay que dedicar a formalizar un contrato es casi mayor que el que requiere su ejecución. Además, el seguimiento y la demostración de los proyectos hacen que la rentabilidad del programa sea, en muchas ocasiones, bajísima para las empresas. Hay un control excesivo llevado a cabo por gente que no está preparada. El resultado es el de siempre: mucho presupuesto sin ejecutar.

Faltan dos meses para que termine el plazo de ejecución de los famosos fondos europeos Next Generation. Todavía están sin ejecutar el 76% de la cantidad total y parece muy complicado por cuestiones burocráticas que este porcentaje pueda bajar de forma significativa. Esta incapacidad de los gestores por cumplir con el gasto presupuestado hace un daño considerable a la sociedad y no se tiene en cuenta a la hora de juzgar a los responsables porque es un asunto de cierta complejidad técnica y porque es algo que la clase política tiene muy asumido. Imaginen que un amigo en una cena se queda el bote “para otro día” y no te deja ni pedir postre. Algo parecido.