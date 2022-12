'Espejo Público' habla con la víctima de una okupación por una mala intervención policial: "Me obligaron a darle las llaves de mi casa"

La okupación es una de las lacras de nuestra sociedad y cada día aparecen nuevos casos de propietarios que luchan por recuperar sus viviendas. Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Laura, una mujer cuya casa ha sido ocupada por el inquiokupa de su vecino de enfrente.

Durante su intervención en el matinal, Laura ha destacado que el inquiokupa llamó a la Policía y, cuando los agentes llegaron, enseñó un contrato de alquiler falso por la casa de la mujer. Así, los agentes se personaron en la vivienda y exigieron a Laura que enseñase alguna prueba de que la casa era suya.

La mujer presentó las escrituras de la vivienda e, incluso, demostró que tenía las llaves y que podía abrir y cerrar las puertas de la vivienda. Sin embargo, los agentes optaron por creer, según Laura, al inquiokupa de su vecino y pidieron a la mujer que les entregase las llaves de la casa y saliera de ella. Además, Laura ha detallado que su hermano, que se encontraba también en la vivienda, fue arrestado y puesto a disposición judicial. Posteriormente, la víctima pidió que se llevase a cabo una investigación para estudiar la actuación policial.

Desde el plató del matinal, la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha destacado: "Es un allanamiento de morada facilitado por una actuación policial completamente denostable. No puede ser que agentes de la autoridad, con todas las presunciones por delante, hayan facilitado la entrada de un tercero... Es una auténtica barbaridad". Laura ha agregado que el inquiokupa de su vecino está, ahora mismo, en el interior de su vivienda.

La mujer ha señalado: Yo lloraba muchísimo porque no me quería ir de allí. Cuando se llevaron detenido a mi hermano, esposado, vimos que nos íbamos. Me dijeron: 'Bueno, este señor no tiene las llaves'. Y les dije que eran mis llaves, que las tengo yo y son con las que he entrado. Comprobaron que mis llaves y las de mi hermano funcionaban y me dijeron: 'Por favor, no liemos más el asunto. Entréguele las llaves'".

Diego Revuelta ha recalcado: "Esta persona estaba inquiokupando una casa y, después, okupa la suya. O sea, ustedes se van de su casa y él se queda con dos". Lorena García, por su parte, ha señalado que el abogado de Laura es Manuel Huertas, colaborador habitual de Espejo Público, por lo que la presentadora ha asegurado que "está en buenas manos".

La reportera, desde Sevilla, ha apuntado que ha intentado hablar con el okupa: "Es alguien que se las sabe todas y, evidentemente, no se va a exponer para salir en televisión y ni siquiera nos ha querido dar su versión. ¿Qué versión nos va a dar? Si no tiene ni las llaves del piso".