Los imanes de Almería piden no incitar al desorden durante Marruecos-España: "El respeto mutuo es obligatorio"

El Centro de Imanes de Almería ha remitido a la comunidad musulmana de la provincia andaluza un escrito en el que se hace un llamamiento a "no incitar ninguna actividad que comporte desorden" durante la celebración del partido que enfrentará a Marruecos y España en el Mundial de Qatar.

"Pedimos a la comunidad musulmana, especialmente a la marroquí, que se aleje de cualquier comportamiento que pueda perturbar el bien común y la convivencia entre los habitantes de este buen país, España, a la vez que lanzamos una invitación para crear entre todos una imagen decente de nuestra religión", dice el escrito. Por ello, piden que los musulmanes se acojan a los "principios del Islam" y respeten los "sentimientos de los demás".

"Para ello, hacemos un llamamiento a no incitar a ninguna actividad que comporte desorden, a no dejarse llevar por ningún comportamiento que no respete la legalidad, aplicable a las agrupaciones no autorizadas en las calles, Por eso, os pedimos no salir las calles en masa para celebrar ya evitar las campañas frenéticas llevadas a cabo en las distintas redes sociales", añaden.

Respeto mutuo

Así, recuerdan a esta "minoría musulmana de la provincia de Almería, con toda su diversidad étnica, cultural o nacional" -aunque reconocen que "mayoritariamente" son marroquíes-, que sus miembros tienen "estatus legales muy diversos".

"Entre nosotros, un gran porcentaje cuenta con residencia en España y trabaja y vive en este país desde hace muchos años; por lo menos el 20% de nuestra comunidad ostenta la nacionalidad española, por lo que legalmente son considerados ciudadanos españoles de pleno derecho, y esto no debe ser contradictorio con el hecho de que su religión y una parte importante de su cultura sea la de su país de origen o el de sus progenitores", aseveran.

Recuerdan que también se encuentran otros que aún no han conseguido regularizar su residencia en el país, pero insisten en que sea cuál sea el caso, y sin "obviar" el "afecto" por sus orígenes, no se debe "exhibir muestras de odio o regocijo hacia el país en el que residimos, trabajamos o estudiamos junto con nuestras familias".

"Como en cualquier competición deportiva, el aficionado español tiene derecho a apoyar a quien prefiera sin provocar al equipo contrario. El respeto mutuo es obligatorio, por lo que debemos evitar la intolerancia y las expresiones malsonantes que puedan herir a nuestro vecinos y amigos, ciudadanos de este país", insisten por último.