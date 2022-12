Loly Álvarez regresa a la televisión para hablar de su grave enfermedad: "El tratamiento que tengo es algo de por vida"

Loly Álvarez ha elegido el programa Fiesta para reaparecer en televisión y hablar de la grave enfermedad que sufre y que a punto ha estado de acabar con su vida.

La polifacética cantante, que lleva un año alejada del foco mediático por culpa de dicha dolencia, contó cómo ha sido convivir con ella. "He estado fuera de combate", resumió al inicio.

"Fui a mi médico de cabecera a hacerme una analítica, porque yo soy una tía muy sana, me los hago regularmente. Tenía un dolor en el pecho, aunque yo estaba convencida de que era un resfriado mal curado".

Sin embargo, llegó la sorpresa: "Cuando mi doctora me atendió y me hizo un electro, me dijo que me fuera corriendo a urgencias. Allí me hicieron un electrocardiograma y se dieron cuenta de que tenía el corazón mal, que mi corazón estaba funcionando al 20%, que mi corazón podía pararse en cualquier momento. Lo que llaman muerte súbita".

La cantante, totalmente derrumbada, prosiguió: "Yo apenas podía creer lo que estaba pasándome, pensaba que estaba viviendo una pesadilla y mi único deseo era salir de allí corriendo", recordó.

"Empecé entonces un tratamiento durísimo que me dejó KO hasta el punto que no me tenía de pie, no podía ir al baño sola, no podía peinarme, no podía hacerme un café, llegué a pensar que si esas eran las consecuencias del tratamiento no merecía la pena vivir", relató entre lágrimas.

Entonces, desveló: "El tratamiento que tengo es algo de por vida, pero, afortunadamente, mi cuerpo se ha acostumbrado. Tardé cuatro meses en soportarlo. Me acostaba por la noche pensando que no me iba a volver a despertar y me levantaba por la mañana convencida de que era mi último día", señaló.

"Llegué a pensar que ese era el final y eso me provocaba muchísimo dolor, porque me quedaban tantas cosas por hacer y por decir. Esto no lo he podido verbalizar hasta ahora", recordó ante Emma García.