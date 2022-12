PSC y Junts enfrían las "prisas" de ERC para cerrar los Presupuestos de la Generalitat

Continúa el bloqueo a los Presupuestos de la Generalitat de 2023 mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sigue con su objetivo de que el Consell Executiu les dé el visto bueno esta semana, para que el debate a la totalidad en el Parlament se produzca antes de que empiece el nuevo año. Aunque el Govern en minoría de ERC tiene prisa, los demás partidos no quieren correr en las negociaciones. Todo apunta a que el acuerdo con los comuns es el que está más cerca, pero el ejecutivo catalán necesita también al PSC o a Junts para sumar lo suficiente para que se aprueben las cuentas.

Este fin de semana En Comú Podem y ERC han llegado a otra entente sobre los Presupuestos, al pactar que la energética pública sea comercializadora y una línea de ayudas de 180 millones de euros para fomentar la instalación de energías renovables. Sin embargo, no ha habido más avances ni con el PSC ni con Junts.

El líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, ha abogado este domingo en una entrevista en el diario ABC por que los catalanes "no paguen los platos rotos de un Govern que ha colapsado", y ha dicho que en la negociación de los Presupuestos pretenden rescatar a Cataluña y no al ejecutivo de Aragonès. En este sentido, ha asegurado que "el día después de aprobar las cuentas, el Govern seguirá siendo tan débil como ahora".

También ha dicho que el PSC está negociando las cuentas "sin las prisas que ahora le han entrado a ERC" y ha recalcado que las conversaciones están "al principio del principio y queda mucho trabajo por hacer".

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha culpado a Aragonès de no dar un "ritmo elevado" a las negociaciones. En una entrevista en El Món, ha lamentado que el Govern no les haya proporcionado detalles sobre cómo piensan distribuir los recursos. "Ahora la realidad es que el presidente Aragonès se ha quedado solo con 33 diputados, y no sabemos cuál es su propuesta de presupuestos", ha dicho, y ha afirmado que en la reunión del viernes de Junts y el ejecutivo catalán no hubo grandes adelantos. Además, ha destacado que si su partido no hubiera salido del Govern, las cuentas se habrían aprobado y entrarían en vigor el 1 de enero.

Por otro lado, Rius ha considerado que el socio prioritario de ERC desde el inicio de la legislatura es el PSOE. "Ni el PSC. El PSOE", ha dicho. En este sentido, ha señalado que Esquerra "con quien ha llegado a más acuerdos y se ha peleado menos es con el PSOE, y en cambio, ha incumplido acuerdos con Junts, por descontado, pero también con la CUP".

Precisamente, los anticapitalistas anunciaron ayer sábado que presentarán una enmienda a la totalidad de las cuentas, y este domingo, el diputado de la formación en el Parlament Xavier Pellicer ha criticado las reclamaciones del PSC para aprobarlas. Ha lamentado que los socialistas pidan "macroproyectos" como el Hard Rock, la ampliación del Prat o la B-40, "a expensas de destruir el territorio y de precarizar el trabajo". "Veremos si ERC se come estos sapos que plantea el PSC del mismo modo que se ha comido la reforma del código penal y todo aquello que viene del Gobierno del Estado", ha apuntado Pellicer.

A diferencia del diputado de la CUP, el líder de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha defendido la ampliación del aeropuerto del Prat si se "respeta el medio ambiente". No obstante, ha criticado que el Govern "está aguantando a base de pactos en los despachos con el partido socialista", porque está en minoría y "totalmente paralizado". "Ya estamos en la primera semana de diciembre y todavía no tenemos presupuestos", ha lamentado.

Aunque Aragonès pretende que el Consell Executiu dé el visto bueno a las cuentas esta semana, PSC y comuns reclaman antes un pacto. Además, una vez el Govern avale el proyecto, para activar la admisión a trámite en el Parlament, se debe convocar a la Mesa y a la junta de portavoces. Luego son necesarios un mínimo de 10 días naturales para que se puedan presentar enmiendas a la totalidad y todos los consellers deben comparecer para explicar los presupuestos. Teniendo en cuenta que la agenda de diciembre del Parlament está apretada, el debate a la totalidad se podría celebrar los últimos días de 2022, por lo que todo indica que la aprobación definitiva quedaría para principios de 2023 como muy pronto.