La pena de Esperanza Gracia por no poder ver crecer a sus nietos: "Tristeza"

Esperanza Gracia ha mostrado un gran pesar por no haber podido ver desde hace muchos años a su hijo Karlos, su mujer y sus nietos, que viven a casi 11.000 kilómetros de España, concretamente en Japón.

La vidente más famosa de nuestro país ha mostrado al gran público, ese que tan la quiere, que tiene el corazón triste al no poder ver los pequeños Akira e Itsuki, de 6 y 3 años, desde 2019, junto antes de dla pandemia del coronavirus.

"Ay, mi nieto Akira, cómo crece y yo sin poderle abrazar. Nieto, tristeza, ausencias", lamentaba la 'bruja', como ella misma se hace llamar, con unas caritas tristes, acompañando a sus palabras una imagen de su nieto mayor en kimono.

En otra reciente imagen, comentó: "Mi nieto Akira me va a enseñar a comer con palillos y yo me lo comeré a besos 💋 #nietos #love #kisses #comida 💕💋💋⭐️⭐️⭐️👍". Y en otro dejó clara su tristeza igualmente: "Ayyyyy Akira si esos besitos me los dieras a mí se disipaban mis tristezas #nietos #love #tender #dreams #tristezas #kisses 💕💕💕🌹🌹".

El hijo de la astróloga de Telecinco es un conocido influencer en Japón. A través de sus redes sociales y su canal de YouTube, da a conocer diferentes aspectos de la cultura nipona. Y, aunque es feliz viviendo en Japón, también echa de menos España: "Estar lejos de tus seres queridos es la parte más dura de vivir en otro país".