El alegato de Manu Baqueiro en defensa de 'MasterChef' y con pulla a Patricia Conde: "Fue sano"

Sigue la polémica, casi una semana después de la final de MasterChef Celebrity, que alzó como ganadora a Lorena Castell. La presentadora se llevó el título de mejor cocinero del año por delante del actor Manu Baqueiro, que ha querido pronunciarse sobre el cruce de acusaciones entre el formato y Patricia Conde.

La televisiva editó un post anterior dirigiéndose en este caso a "la jefa", a la cual le pidió que le dijera a los "chicos de redes del programa (que son maravillosos)" que dejasen de "escribir cosas hirientes" sobre ella.

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo, que no van a ser muy duros'", estalló, refiriéndose al horno apagado de la primera prueba de la final.

Con esto, Patricia Conde parecía insinuar que el equipo manipulaba ciertos aspectos del cocinado para favorecer a uno u otros y se unía, de este modo, a otros exaspirantes como Xuso Jones que había dicho lo mismo.

Pero, además, la actriz fue más allá y habló sobre drogas. "En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota", sostuvo y continuó dirigiéndose a "la jefa": "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

Sobre esto ha hablado Manu Baqueiro. El actor de Amar es para siempre ha utilizado sus redes para posicionar del lado del programa y, de paso, lanzar una indirecta a Patricia. "Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO… era un concurso y así lo aceptamos desde el principio", asegura el intérprete.

"Enhorabuena a todos los que lo hacen posible. Repetiría una y mil veces", remata.